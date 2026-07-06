Nuevo Apagón en Cuba Hoy: Reportan Desconexión Total del Sistema Eléctrico Nacional

Esto es lo que se sabe sobre el nuevo apagón total en Cuba hoy, 6 de julio de 2026, el tercero en lo que va del año

Apagón en CubaApagón en Cuba. Foto: Reuters | Archivo

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Cuba enfrenta su tercer apagón total en 2026. La infraestructura obsoleta y el bloqueo petrolero complican la situación. Descubre cómo se intenta restablecer el servicio en medio de esta crisis.

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