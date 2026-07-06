Nuevo Apagón en Cuba Hoy: Reportan Desconexión Total del Sistema Eléctrico Nacional

Cuba se quedó sin luz por un nuevo apagón registrado hoy, 6 de julio de 2026; se trata de la tercera desconexión total del Sistema Eléctrico Nacional, en lo que va del año.

La compañía Unión Eléctrica (UNE) reportó, en sus redes sociales, que hoy ocurrió una “desconexión total del Sistema Electroenergético Nacional” y que ya “se investigan las causas”.

“Se continuará informando al respecto", agregó Unión Eléctrica de Cuba, perteneciente al Ministerio de Energía y Minas.

🔴 #AHORA || Ocurre una desconexión total del Sistema Electroenergético Nacional. Se investigan las causas.



Se continuará informando al respecto. pic.twitter.com/F7ksTBTakO — Unión Eléctrica de Cuba (@OSDE_UNE) July 6, 2026

Cuba registra tercer apagón total en los que va de 2026

Cuba sigue en una crisis energética desde mediados de 2024, una situación que se ha agravado en los últimos tres meses con el bloqueo petrolero impuesto por Estados Unidos, que ha llevado los cortes eléctricos a máximos.

En marzo de 2026, Cuba sufrió dos apagones nacionales por una desconexión total del SEN en menos de una semana.

El restablecimiento del SEN es un procedimiento lento y laborioso que puede demorar días, pues se comienza a generar energía con las fuentes de arranque sencillo, es decir, solar, hidroeléctrica y motores de generación, para brindar servicio primero en pequeñas áreas, para después, realizar la interconexión.

La situación del SEN es “crítica”, según el propio Gobierno cubano con cortes en La Habana de más de 35 horas consecutivas diariamente, mientras que en otras regiones de la isla se han alcanzado los tres días seguidos sin servicio.

Para hoy, Cuba tenía previstos apagones prolongados durante todo el día y que, en el momento de mayor demanda, un 71% de la isla se quedaría sin luz, pues la UNE pronosticaba una capacidad de generación de apenas 935 megavatios (MW) y una demanda máxima de 3,100 MW.

Sin embargo, dichas afectaciones no están ligadas al bloqueo petrolero de Estados Unidos, sino a las condiciones en que opera la infraestructura, que ya es obsoleta, con décadas de explotación y un déficit crónico de inversiones.