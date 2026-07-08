Fuga de Gas Provoca Evacuación de al Menos 15 Casas en la Colonia Campesina de Chihuahua

Una intensa movilización de cuerpos de emergencia se registró la tarde de este miércoles en la colonia Campesina, en la ciudad de Chihuahua, tras el reporte de una fuga de gas natural en un domicilio particular.

El incidente ocurrió en el cruce de las calles Crisantemas y 2 de Abril, donde elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos y de la Dirección de Seguridad Pública Municipal acudieron para controlar la emergencia y resguardar a los habitantes del sector.

De acuerdo con los primeros reportes, la fuga se originó en el medidor de la línea de gas, luego de que presuntamente una persona intentó utilizar la estructura para subir al techo de la vivienda.

Los propietarios del inmueble señalaron que, debido al deterioro del medidor, la línea se fracturó, lo que provocó el escape de gas y obligó a solicitar el apoyo de las autoridades.

Bomberos evacuaron al menos 15 viviendas

Como medida preventiva, los cuerpos de emergencia desalojaron a vecinos de al menos 15 viviendas cercanas mientras se realizaban las maniobras para reducir el riesgo.

La propietaria del domicilio informó que intentó comunicarse con la empresa de gas para reportar la fuga; sin embargo, aseguró que hasta ese momento no había obtenido respuesta y permanecían a la espera de la llegada de personal de la compañía.

Las autoridades mantuvieron acordonada la zona mientras continuaban las labores de atención de la emergencia y exhortaron a la población a evitar acercarse al área hasta que el riesgo fuera controlado.