Fuga de Gas Provoca Evacuación de al Menos 15 Casas en la Colonia Campesina de Chihuahua

Una fuga de gas en un medidor de gas movilizó a bomberos y policías en la colonia Campesina de Chihuahua; al menos 15 casas fueron desalojadas de manera preventiva.

la fuga se originó en el medidor de la línea de gasFoto: N+

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Fuga de gas en la colonia Campesina de Chihuahua moviliza a bomberos y policías. 15 casas evacuadas por seguridad. Entérate de cómo ocurrió este incidente y las medidas tomadas.

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