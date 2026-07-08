Hombre se Resbala al Pescar y Cae a Bordo de Agua en Victoria; Fallece Ahogado

Tras una intensa búsqueda por varias horas, elementos de varias corporaciones de seguridad del municipio de Victoria, lograron sacar el cuerpo de un hombre sin vida, que cayó a un bordo de agua cuando se encontraba pescando.

De acuerdo a habitantes de la zona, los hechos ocurrieron, cuando un hombre llegó a este bordo de agua, con la finalidad de pasar un rato y ponerse a pescar en la orilla del mismo, pero conforme me pasaron las horas ya no supieron nada de él.

Ante ello, familiares de la víctima, acudieron al lugar con la intención de saber sobre su paradero, pero al no tener noticias, de inmediato sospecharon que se había caído por el bordo de agua, por lo que llamaron a los números de emergencia.

Los primeros en llegar fueron policías Municipales, quienes notificaron también al personal de Protección Civil y de Bomberos, con la finalidad de apoyar en el rescate del cuerpo, mientras acordonaban en la zona.

Al llegar, los elementos de inmediato comenzaron con las acciones de rescate, pero conforme pasaron las horas, la visibilidad fue un factor para que suspendieran labores, volviendo a trabajar durante las primeras horas del día siguiente.

H2 Localizan el cuerpo del hombre después de 24 horas

Después de buscar por varias zonas a lo largo del bordo de agua, lograron ubicar el cuerpo del hombre para poder sacarlo de este canal, donde de desafortunadamente ya no contaba con signos vitales.

Ante ello, se dio el aviso al personal de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, así como del Semefo para que acudieran el lugar y comenzarán con las indagatorias correspondientes.

El cuerpo del joven fue levantado por el personal del Servicio Médico Forense, con la finalidad de realizarle la necropsia de ley, destacando la Fiscalía que la víctima pudo ser identificada por sus familiares.

NDL