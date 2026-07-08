Hombre se Resbala al Pescar y Cae a Bordo de Agua en Victoria; Fallece Ahogado

Fueron sus familiares, quienes al no saber nada de él, acudieron al bordo de agua, pero al no verlo, llamaron a los números de emergencia.

Personal de Protección Civil se sumó a la ayuda.Foto: N+

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Un día de pesca termina en tragedia en Victoria. Familiares y autoridades buscan intensamente a un hombre que cayó al agua.

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