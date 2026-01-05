¿Doble Hoy No Circula 6 de Enero 2026? Así Aplica Restricción en Día de Reyes en CDMX y Edomex

Atención: si transitas por el Valle de México, esto te interesa. La Ciudad de México y algunos municipios del Estado de México mantienen vigente el programa Hoy No Circula, por lo que en N+ te decimos quiénes deben acatar las restricciones vehiculares este 6 de enero de 2026, Día de los Reyes Magos.

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) es la dependencia encargada de dar a conocer si se activa o no la Fase I de la Contingencia Ambiental Por Ozono en el Valle de México. Una vez que se evalúan las condiciones ambientales y el nivel de contaminantes.

De acuerdo con el Gobierno de México, hasta las 15:00 horas de este lunes 5 de enero, en la mayor parte de Ciudad de México zona conurbada la calidad del aire es mala, por lo que habrá que estar pendiente del monitoreo atmosférico.

Cabe recordar que el pasado 1 de enero de 2026, la CAMe activó la Fase 1 de la Contingencia Ambiental por altos niveles de contaminantes, así como el Doble Hoy No Circula, una medida que busca reducir la producción de contaminantes.

¿Activan Doble Hoy No Circula 6 de Enero 2026 en CDMX y Edomex?

De activarse la Fase 1 de la Contingencia Ambiental Atmosférica por Ozono, también se pone en marcha el Doble Hoy No Circula. Sin embargo hasta ahora no se ha aplicado esta medida ni para la CDMX ni para Edomex.

De acuerdo con la Secretaría del Medio Ambiente del Gobierno de Ciudad de México, para el Día de Reyes se aplicará el Hoy No Circula de forma normal, es decir bajo las siguientes condiciones:

Engomado ROSA, terminación de placa 7 y 8.

Cabe recordar que estas restricciones vehiculares aplican entre las 05:00 y 22:00 horas del martes 6 de enero de 2026.

Mientras que el Estado de México recordó a los conductores sobre la puesta en marcha de este programa a partir del 1 de enero de 2026. En dicha entidad aplica esta restricción vehicular para la Zona Metropolitana del Valle de Toluca, así como para la Zona Metropolitana de Santigo Tianguistenco.

¿Cómo aplica Hoy No Circula en ZMVM por Fase I de Contingencia Ambiental?

Dejan de circular 100% de los automóviles administrativos de Gobiernos locales, municipales, alcaldías y federal

Dejan de circular 20% de los hologramas "00" y "0", de acuerdo a la terminación de la placa.

¿Qué vehículos Sí Salen pese a Restricción de Hoy No Circula?

Motocicletas

Vehículos eléctricos o híbridos, categoría I y II

Vehículos con matrícula de auto antiguo

Vehículos que porten holograma "EXENTO"

Vehículos con placas de Persona con Discapacidad

Vehículos con Pase Turístico Metropolitano (dos veces por semestre por 7 días)

Vehículos con Pase Turístico Paisano durante la activación de puentes largos

