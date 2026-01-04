¿Hay Contingencia y Doble Hoy No Circula 5 de Enero 2026 en CDMX y Edomex? Estos Autos Descansan

El año empezó con la activación de la Contingencia Ambiental en el Valle de México, por ese motivo acá te decimos si habrá Doble Hoy No Circula el lunes 5 de enero 2026 en CDMX y Edomex, para que sepas qué carros y placas no circulan en un horario de 05:00 a 22:00 horas.

Fue en pleno Año Nuevo cuando la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) activó la Contingencia Ambiental por partículas PM2.5 en la estación Santiago Acahualtepec, ubicada en la alcaldía Iztapalapa en la Ciudad de México. Eso provocó que el viernes siguiente se tuviera que aplicar el Doble No Circula.

Video: Rescate luego de Caída de Carro en Canal de Tláhuac, CDMX

¿Hoy hay Contingencia Ambiental en CDMX y Edomex?

De momento ni la CAMe ni el Gobierno del Estado de México han decidido activar la fase 1 por contingencia, con todo y pese a que la calidad del aire en CDMX hoy es mala y en el Edomex es aceptable.

Nota relacionada: ¿Cómo Accedo al Descuento del 100% de Tenencia 2026 en CDMX? Guía Paso a Paso

Con esta información es poco probable que las autoridades activen la contingencia, pero aún así te recomendamos seguir de cerca todas las actualizaciones que se brinden al respecto a lo largo del día, pues en cualquier momento puede empeorar la calidad del aire en el Valle de México.

¿Habrá Doble No Circula 5 de enero 2026?

Debido a que de momento no está activa la Contingencia Ambiental, el Doble Hoy No Circula también se encuentra suspendido, eso quiere decir que el lunes aplican las restricciones vehiculares habituales en CDMX y el Estado de México.

Te recordamos que el programa Hoy No Circula aplica en las 16 alcaldías de la CDMX y en diferentes municipios conurbados del Edomex:

Atizapán de Zaragoza. Coacalco. Cuautitlán. Cuautitlán Izcalli. Chalco. Chicoloapan. Chimalhuacán. Ecatepec de Morelos. Huixquilucan. Ixtapaluca La Paz. Naucalpan de Juárez. Neza. Nicolás Romero. Tecámac. Tlalnepantla de Baz. Tultitlán. Valle de Chalco. Zona Metropolitana del Valle de Toluca. Zona Metropolitana Santiago Tianguistenco.

Video: Muere Motociclista Tras Perder el Control e Impactar Muro en Tultitlán, Edomex

Hoy No Circula 5 enero 2026 en CDMX y Edomex: ¿Qué carros y placas descansan?

El Hoy No Circula lunes 5 de enero 2026 indica que los siguientes carros, placas y engomados no circulan por indicación de las autoridades del medio ambiente:

Carros con engomado amarillo.

Autos con terminación de placas 5 o 6.

Vehículos con placas foráneas no circulan de 05:00 a 11:00 horas.

Historias recomendadas: