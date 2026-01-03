Entre Desconocimiento y Falta de Recursos Inicia Programa de Separación de Basura en la CDMX

Hay una nueva etapa en la recolección de basura en la Ciudad de México. Se trata de una estrategia que busca cambiar hábitos, reducir residuos y apostar por la separación desde casa.

En las calles, en las casas y en las unidades habitacionales de la capital del país, el movimiento es distinto al momento de tirar la basura.

Las familias hacen un esfuerzo por entregar los residuos clasificados; mientras que las autoridades buscan la participación de la gente. La recolección se hace por tipo de basura y a través de un calendario.

Residuos reciclables: día de entrega: lunes, miércoles, viernes y domingo.

Residuos no reciclables: lunes, miércoles, viernes y domingo.

Residuos orgánicos: martes, jueves y sábados.

Los capitalinos aseguran que están haciendo su mejor esfuerzo. Separar no siempre es fácil, requiere tiempo, espacio y constancia. Aun así, la mayoría cumple

Molestia y confusión

Durante este recorrido, acompañamos a una de las rutas de recolección y vimos como casa por casa, la basura llega separada. Son pocos los casos en los que se entrega todo revuelto.

Sin embargo, el entusiasmo ciudadano se topa con una realidad que genera molestia y confusión: vecinos acusan que, tras separar, los residuos vuelven a mezclarse en el camión. La queja se repite en varias colonias.

Pero del otro lado, los trabajadores de limpia explican que el problema no es la falta de voluntad, sino de herramientas.

Falta de herramientas e infraestructura

Ante la falta de unidades diferenciadas, los trabajadores improvisan. La basura orgánica, nos explican, se separa en el estribo del camión, durante el trayecto, bajo el sol y con el reloj.

Un trabajo pesado y poco visible que hoy enfrenta una transición sin infraestructura completa.

Autoridades del Gobierno de la Ciudad de México informaron que entregarán nuevos camiones, porque reciclar no empieza ni termina en la bolsa: continúa en el camión y en todo el camino.

