¿Cómo Separar la Basura en CDMX? Ejemplos de Residuos Inorgánicos Reciclables y No Reciclables

A partir del 1 de enero de 2026, entró en vigor la nueva forma de recolección de desechos en la Ciudad de México, y debido a la importancia de esta medida, acá en N+ te explicamos cómo separar la basura en CDMX con ejemplos de los residuos orgánicos e inorgánicos reciclables y no reciclables.

En el mes de octubre de 2025, las autoridades capitalinas anunciaron la nueva medida con la cual los habitantes de la CDMX deben entregar sus desechos separados a los camiones o recolectores de basura con el fin de poder reciclar y mejorar el cuidado del medio ambiente.

Por ello, en notas previas te decimos cómo es la separación por día y qué significa cada color de los contenedores, además de si te pueden multar por no dividir los residuos a partir del 1 de enero de 2026.

Ejemplos de residuos orgánicos

Días de recolección: Martes, jueves y sábado

Color del bote de basura: Verde

Son los desechos o restos de origen animal o vegetal que pueden descomponerse en el corto plazo en condiciones ambientales normales. Son todos aquellos residuos sólidos biodegradables.

Ejemplos: flores, pasto, hojarasca, restos de comida, cáscaras de fruta, verdura y hortalizas, cascarón de huevo, restos de café y té, filtros de café y té (de papel), pan, tortillas, golosinas, bagazo de frutas, productos lácteos (sin recipiente), cenizas, viruta de lápiz y aserrín, huesos y productos cárnicos, servilletas de papel usadas y desechables compostables (fécula de maíz, caña, etc.).

¿Cuáles son los residuos inorgánicos reciclables?

Días de recolección: Lunes, miércoles, viernes y domingo

Color del bote de basura: Gris

Estos materiales tienen la posibilidad de integrarse nuevamente al ciclo productivo como materia prima para el mismo o diferente proceso, de ahí que sea importante desecharlos correctamente, para que sean aprovechados de nueva cuenta.

Ejemplos: plástico, vidrio, metales, aluminio, papel, cartón, maderas, envases multicapas, ropa y textiles.

Ejemplos de residuos inorgánicos no reciclables y sanitarios

Días de recolección: Lunes, miércoles, viernes y domingo

Color del bote de basura: Naranja

Se trata de los materiales que son desechados por haberse terminado su vida útil y cuya separación se dificulta debido a que están muy mezclados con otros residuos que dificultan los procesos de remanufacturación, reparación, reciclaje u otro proceso donde recupere un valor similar al original o superior.

Ejemplos: residuos sanitarios como pañuelos usados, cubrebocas, guantes de látex, cepillos dentales, papel de baño, preservativos, toallas sanitarias, cotonetes, curitas, pañales, plásticos de difícil aprovechamiento, plásticos con aditivos degradantes (oxo, foto y termo degradables), poli papel, poliestireno expandido (unicel) y otros como calzado, hule, bolígrafos, plumones, lápices, filtros de aspiradora, filtros de aire y agua, colillas de cigarro, chicles, residuos de rechazo.

Residuos de manejo especial y voluminosos

Día de recolección: Domingo

Color del bote de basura: Café

Son todos aquellos enseres domésticos y muebles que se desechan al considerarlos inutilizables y que, por su tamaño o componentes internos, deben ser objeto de un manejo específico.

Ejemplos: grandes y pequeños electrodomésticos; equipos de informática y telecomunicaciones; aparatos electrónicos de consumo y paneles fotovoltaicos; aparatos de alumbrado, herramientas eléctricas y electrónicas (con excepción de las herramientas industriales fijas de gran tamaño), instrumentos de vigilancia y control, radiografías, voluminosos, colchones, pilas y baterías que contengan litio, níquel, mercurio, manganeso, plomo, zinc o cualquier otro elemento que permita la generación de energía eléctrica en las mismas en los niveles que no sean considerados como residuos peligrosos. En esta categoría también se encuentran los aceites y residuos de la construcción y demolición, muebles, juguetes o equipos deportivos y de ocio, muebles/equipamientos sanitarios (con excepción de todos los productos implantados e infectados), máquinas expendedoras y llantas.