Atropellan a Mujer de la Tercera Edad en Avenida Tláhuac Cerca del Metro Olivos en CDMX

La tarde de este sábado 3 de enero, una mujer de la tercera edad fue atropellada sobre la Avenida Tláhuac, a la altura de la estación Olivos del Sistema de Transporte Colectivo Metro, en la alcaldía Tláhuac.

El incidente movilizó a elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), personal de Tránsito y servicios de emergencia, quienes acudieron de inmediato al lugar para brindar atención a la víctima.

Atropellan a Hombre de la Tercera Edad en Avenida Juárez en Monterrey

De acuerdo con los primeros reportes, la mujer quedó tendida sobre la cinta asfáltica tras ser impactada por un vehículo. Hasta el momento no se ha informado oficialmente sobre la gravedad de sus lesiones.

Atropellan a mujer en la Avenida Tláhuac

La zona fue acordonada de manera parcial para permitir las labores de auxilio, lo que provocó afectaciones a la circulación vehicular en ambos sentidos de la avenida.

Información en desarrollo

Historias recomendadas:

Carreteras Bloqueadas en México Hoy, Sábado 3 de Enero 2026

Activan Alerta Amarilla por Temperaturas de 4 Grados en CDMX Mañana, Domingo 4 de Enero 2026