Activan Alerta Amarilla por Temperaturas de 4 Grados en CDMX Mañana, Domingo 4 de Enero 2026

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) de la Ciudad de México informó la activación de la Alerta Amarilla por pronóstico de temperaturas bajas durante las primeras horas del domingo 04 de enero de 2026, principalmente en zonas altas de la capital.

De acuerdo con el aviso oficial, se prevén temperaturas de entre 4 y 6 grados Celsius entre las 02:00 y las 08:00 horas, lo que podría generar riesgos para la salud, especialmente en niñas y niños, personas adultas mayores y personas con enfermedades respiratorias. Las alcaldías afectadas por este pronóstico son Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tlalpan y Xochimilco.

Ante estas condiciones climatológicas, la SGIRPC emitió una serie de recomendaciones preventivas para la población. Entre ellas, se sugiere utilizar al menos tres capas de ropa, preferentemente de algodón o lana, así como aplicar crema humectante para proteger la piel del frío. También se recomienda evitar cambios bruscos de temperatura, mantenerse bien hidratado e incrementar el consumo de frutas y verduras ricas en vitaminas A y C, que fortalecen el sistema inmunológico.

Personas en situación de calle descansan sobre la avenida Paseo de la Reforma, cobijandose con lo que pueden por las bajas temperaturas. Foto: Cuartoscuro

Recomendaciones ante las bajas temperaturas

Asimismo, las autoridades exhortaron a lavarse las manos con frecuencia o utilizar gel antibacterial para prevenir enfermedades respiratorias. En caso de presentar síntomas como tos, fiebre o malestar general, se pide acudir al centro de salud más cercano y evitar la automedicación.

Para quienes utilizan calentadores o chimeneas, la SGIRPC enfatizó la importancia de mantener una ventilación adecuada para prevenir intoxicaciones por monóxido de carbono.

Finalmente, la dependencia recordó que ante cualquier emergencia la ciudadanía puede comunicarse al 911, al 55 5658 1111 de Locatel o al 55 5683 2222, correspondiente a la SGIRPC, donde se brinda atención las 24 horas.

