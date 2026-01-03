Carreteras Bloqueadas en México Hoy, Sábado 3 de Enero 2026

Conoce qué carreteras registran bloqueos, cierres parciales o congestionamientos vehiculares este sábado 3 de enero 2026, así como las marchas y movilizaciones programadas en distintos puntos del país.

Por lo anterior, las autoridades exhortan a las y los automovilistas a verificar el estado actual de las vías de comunicación antes de iniciar cualquier trayecto, ya que la circulación puede verse afectada por manifestaciones, accidentes o trabajos de mantenimiento en carreteras federales y autopistas de cuota.

Asimismo, se recomienda mantenerse informados de manera permanente a través de los canales oficiales, especialmente las cuentas de redes sociales @GN_Carreteras y @CAPUFE, donde se difunde información en tiempo real sobre reducción de carriles, cierres totales o parciales, accidentes viales y otras alertas relevantes que pueden impactar la movilidad.

A continuación, se presenta un listado actualizado de las carreteras que actualmente registran afectaciones, con el fin de que la ciudadanía cuente con información útil y oportuna para su traslado.

Carreteras bloqueadas hoy. Foto: cuartoscuro

Carreteras afectadas por bloqueos o siniestros:

07:35 Horas. En Guanajuato se registra cierre total de circulación tras accidente vial cerca del km 006+120 de la carretera Libramiento Irapuato - León.

07:00 Horas. Autopista Toluca-Atlacomulco. Precaución Trabajos de rehabilitación de carpeta asfáltica a partir del Km 25+000 al 23+000 dirección Toluca. Afectación a carril de baja.

06:50 Horas. En Puebla se registra cierre parcial de circulación tras accidente cerca del km 163+200 de la carretera Puebla-Córdoba. Atienda indicación vial.

05:09 Horas. en Zacatecas se registra cierre parcial de circulación tras accidente cerca del km 071+600 de la carretera San Luis Potosí - Ent. Arcinas. Atienda indicación vial.