Marchas HOY SÁBADO 3 de Enero de 2026 en CDMX: Manifestaciones y Concentraciones

Para que no se te haga tarde al realizar tus actividades y puedas planear tus trayectos, te compartimos la información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de las marchas y concentraciones que se tienen registradas para hoy sábado 3 de enero de 2026.

Las autoridades capitalinas esperan 1 marcha, 1 concentración, 2 rodadas motociclistas, 3 rodadas ciclistas y 12 eventos de esparcimiento, durante la jornada de este sábado en la capital del país.

Marcha

Cuauhtémoc

A las 10:00 horas, Trabajadores y vecinos del Refugio Franciscano, A.C. marcharán para exigir se regrese el predio que servía de refugio para perros y gatos.

Concentraciones

Benito Juárez

A las 10:30 horas, Somos MX México se concentrará en el Parque de la Bola, en Plateros No. 83, Col. San José Insurgentes, para la jornada de afiliación ciudadana, con el objetivo de obtener el registro como una nueva fuerza política.

Rodadas motociclistas

Gustavo A. Madero y Venustiano Carranza

A las 20:30 horas, el Monstruo de la CDMX rodará desde dos puntos de las alcaldías Gustavo A. Madero y Venustiano Carranza.

Rodadas ciclistas

Cuauhtémoc

A las 6:00 horas, Roma Bikers Cycling saldrá del Parque México, en Av. México, colonia Hipódromo.

Coyoacán

A las 8:00 horas, Los Biker's del Sol saldrán de la Escultura 'Sol Rojo' del Estadio Banorte, en Calz. de Tlalpan, con destino al Museo de Historia Natural.

Tlalpan

A las 7:00 horas, Giant, Passion Bike saldrá de la Carreera Picacho-Ajusco, colonia Jardines del Ajusco, al Parque Nacional Cumbres del Ajusco.

Eventos de esparcimiento

Las autoridades de la CDMX tienen considerados 12 eventos religiosos, artísticos, culturales y deportivos, en las distintas alcaldías capitalinas.

Para conocer la información completa publicada por la SSC CDMX acerca de las actividades previstas para este 3 de enero de 2026, puedes entrar en el siguiente enlace para así evitar contratiempos en tus traslados.

Con información de SSC CDMX

ICM