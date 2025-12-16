Atropellan a Varias Personas en Una Posada en Tlaxcala.

Varias personas que se encontraban celebrando una posada navideña en el municipio de La Magdalena Tlalteluco, Tlaxcala, fueron atropelladas la noche de este 15 de diciembre, por lo que se reportan múltiples heridos, según informes preliminares.

Los hechos ocurrieron sobre la calle 28 de Octubre, casi esquina con Zaragoza, en la Segunda Sección del Barrio de Poxtla, a donde vecinos se dieron cita como parte de las celebraciones decembrinas, de acuerdo con reportes locales.

Según testigos, el conductor en aparente estado de ebriedad primero embistió su camioneta contra dos vehículos que fueron atravesados para cerrar la vialidad, para abrirse camino, y dañó un coche. En su insistencia de pasar por el sitio donde estaba el festejo, aceleró la marcha hacia la multitud y arrolló a varios.

Aparentemente, el primer golpe a las unidades que resguardaban la calle evitó que el impacto fuera mayor y la camioneta volcó cerca del acceso a un domicilio.

¿Cuántos heridos dejó el percance?

Los primeros reportes indican que algunos asistentes quedaron debajo de la unidad, una camioneta Omoda blanca con placas de circulación de Tlaxcala. Al ver la situación, otras personas auxiliaron a los heridos, pero al momento, se desconoce el saldo oficial.

Medios locales señalan que los vecinos alzaron parte de la camioneta para rescatar a los lesionados. De momento, las autoridades locales no han informado de muertos ni el número preciso de heridos. Lo cierto es que en el lugar se encontraban decenas de personas, supuestamente, más de 100.

Presuntamente, el conductor es un hombre de unos 25 años, quien iba acompañado de un copiloto más joven. Ambos fueron golpeados y posteriormente asegurados en espera de las autoridades.

En imágenes compartidas en redes sociales se observa que el vehículo quedó de costado, con el rin izquierdo abollado, así como el neumático fuera de eje. El parabrisas aparece estrellado. El auto quedó cerca de unas mesas, donde había alimentos para la posada.

Al sitio acudieron elementos de la policía municipal, así como personal del Centro Regulador de Urgencias Médicas de Tlaxcala.

