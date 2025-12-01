Automovilista Embiste A Familia De Ciclistas en Guadalajara; Joven Pierde Parte De Dentadura

Una familia de ciclistas fue atropellada la tarde del domingo en la colonia Olímpica, en Guadalajara. El hecho ocurrió mientras un padre de familia pedaleba junto a sus dos hijos sobre la ciclovía ubicada en el boulevard Marcelino García Barragán, al cruce con la calle Salvador López Chávez.

¿Cómo ocurrió el accidente?

De acuerdo con testigos, la imprudencia del conductor de un automóvil provocó que los tres ciclistas terminaran proyectados contra el pavimento luego de ser embestidos.

Da una vuelta sin flecha, porque todavía no se ponía para él; los chavos venían en verde, y pues este sujeto al saltarse la vuelta con flecha por completo. Y pues veo que la chava sale volando, proyectada e impacta de cara contra el suelo Miguel Gutiérrez, testigo del hecho

Paramédicos de Cruz Verde Guadalajara atendieron a los hermanos de 21 y 23 años, así como al padre, de aproximadamente 55 años.

Lesiones que presentó la familia afectada

La joven fue la más afectada: perdió parte de su dentadura y se reportó que requerirá una cirugía reconstructiva. Su hermano presentó una lesión en la mano, mientras que el padre refirió intenso dolor en las extremidades inferiores.

La familia regresaba de disfrutar la Vía RecreActiva cuando ocurrió el accidente.



