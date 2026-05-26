Marchas HOY 26 de Mayo de 2026 en CDMX: Manifestaciones y Concentraciones

Para que no se te haga tarde al realizar tus actividades y puedas planear tus trayectos, te compartimos la información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de las marchas y concentraciones que se tienen registradas para hoy 26 de mayo de 2026.

Asimismo, puedes seguir todos los canales de N+ donde encontrarás la información más actualizada y las últimas noticias del tránsito en la CDMX, incidentes viales, bloqueos, marchas y reportes del Metro y Metrobús.

Las autoridades capitalinas esperan 2 marchas, 10 concentraciones y 4 eventos de esparcimiento durante la jornada de este martes en la capital del país.

Marchas

Cuauhtémoc

Madres y padres de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos en Ayotzinapa, Guerrero, marcharán de:

16:00 Horas.

Ángel de la Independencia.

Con destino al Hemiciclo a Juárez.

Cuauhtémoc

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación Sección XXII marchará de:

Durante el día

Av. 5 de mayo y Eje Central Lázaro Cárdenas , Col. Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc

Con destino a Torre Caballito , en Av. Paseo de la Reforma No. 10, Col. Tabacalera, alcaldía Cuauhtémoc.

Secretaría de Gobernación, en Abraham González No. 48, Col. Juárez, alcaldía Cuauhtémoc.

Concentraciones

Miguel Hidalgo

Estudiantes de la Escuela Superior de Comercio y Administración, Unidad Santo Tomás, se concentrarán en:

10:00 Horas.

En Prolongación Manuel Carpio No. 475, Col. Casco de Santo Tomás, alcaldía Miguel Hidalgo.

Iztapalapa

La Colectiva “Somos Ellas” se reunirán en:

13:30 Horas.

Juzgados de Control del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, en Av. Reforma No. 50, Col. Lomas de San Lorenzo, alcaldía Iztapalapa.

Para conocer la información completa publicada por la SSCCDMX acerca de las actividades previstas para este 26 de mayo de 2026, puedes entrar en el siguiente enlace para así evitar contratiempos en tus traslados.