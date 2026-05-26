Marchas HOY 26 de Mayo de 2026 en CDMX: Manifestaciones y Concentraciones

Que no se te haga tarde, esta es la información respecto a las concentraciones, marchas y eventos que se tienen registradas para hoy en la Ciudad de México

Bloqueo en Circuito Interior en la Ciudad de México.Foto: Cuartoscuro | Archivo

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Hoy en CDMX: Marchas y concentraciones afectarán el tráfico. No te quedes atrapado, conoce las rutas y horarios para planear tus trayectos sin contratiempos.

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