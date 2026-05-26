¿Hay Cierres en la Autopista México-Querétaro Hoy MARTES 26 de Mayo de 2026?

Si vas a transitar por la carretera México-Querétaro, checa cómo está el tráfico en la autopista y toma previsiones para que llegues con tiempo a tu destino

Accidente en la autopista México-QuerétaroFoto: X @GN_Carreteras

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Atención conductores: Hoy 26 de mayo, la autopista México-Querétaro presenta afectaciones. Revisa el estado del tráfico y planifica tu ruta para evitar retrasos. Más detalles en N+.

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