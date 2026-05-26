¿Hay Cierres en la Autopista México-Querétaro Hoy MARTES 26 de Mayo de 2026?

¿Vas a transitar por la autopista México-Querétaro hoy 26 de mayo de 2026? Con el fin de que no tengas problemas en tus traslados y tomes las previsiones necesarias, en N+ te contamos cómo está el tránsito en esta importante vialidad del centro del país.

Este martes en la autopista continúan diversos eventos que afectan la circulación, de acuerdo con el reporte de Caminos y Puentes Federales (Capufe) y la Guardia Nacional (GN), que todos los días emiten avisos sobre la situación en dicha autopista.

También puedes seguir todos los canales de N+, donde te informamos sobre la situación de diversas vialidades, si es que hay reporte de cierres, bloqueos, accidentes o daños por lluvia en la zona, con la finalidad de que tomes precauciones y evites las áreas bloqueadas, especialmente en la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex).

¿Hay cierres en la México-Querétaro?

En las primeras horas de este martes 26 de mayo de 2026, las autoridades reportaron estos problemas viales o afectaciones:

A las 9:00 horas, se reportó reducción de carriles del km 153 al 158, dirección CDMX, por labores de mantenimiento. También hubo reducción de carriles del km 194 al 207, dirección Querétaro, por el mismo motivo.

Sin embargo, el lunes 11 de mayo, se reportó lo siguiente:

A las 19:01 horas, en el km 56, dirección a Querétaro, hubo carga vehicular a la altura de la salida al Poblado de Jorobas, sin reporte de incidentes.

A las 17:00 horas, del km 194 al 207, dirección a Querétaro, hubo reducción de carriles por labores de mantenimiento. En la zona se registra carga vehicular.

A las 13:00 horas, en la plaza de cobro de Tepotzotlán, se reportó carga vehicular en dirección Querétaro, sin reporte de incidentes.

Con información de N+

ICM