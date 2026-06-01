Cierres en Carreteras Hoy: ¿Cuáles Autopistas Tienen Bloqueos este 1 de Junio 2026?

Este 1 de junio de 2026, varias carreteras y autopistas de México registran cierres a la circulación, de acuerdo con el reporte de Caminos y Puentes Federales (Capufe) y la Guardia Nacional (GN).

Por ello, aquí te decimos en dónde hay cierres carreteros, para que consideres rutas alternas y evites afectaciones en tus traslados.

Y es que diariamente, accidentes, manifestaciones o situaciones climáticas generan complicaciones viales en la red carretera del país. En N+ te mantenemos informado sobre la situación en las autopistas del país.

Lista de carreteras afectadas hoy

De acuerdo con el informe de Capufe y la GN en redes sociales, estas son las vialidades con cierres o bloqueos hoy lunes:

06:00 horas: En Guerrero, cierre parcial de circulación por accidente vial cerca del km 138+100, de la carretera Cuernavaca-Chilpancingo, con dirección a Guerrero.

06:16 horas: Circulación intermitente en la autopista Nuevo Teapa-Cosoleacaque, km 17, por atención de incidente en la zona de obras (tracto camión con falla mecánica).

06:22 horas : En Nayarit, cierre total de circulación por maniobras de arrastre y salvamento cerca del km 081+400, de la carretera Tepic-Mazatlán. Ruta alterna: autopista libre Tepic-Mazatlán.

06:23 horas: Reducción de carriles en la autopista México-Cuernavaca, km 66, dirección CDMX, por atención de accidente (choque contra muro central).

06:25 horas: Cierre a la circulación en la autopista Córdoba-Veracruz, km 16, dirección Veracruz, por atención de accidente (maniobras para el retiro de unidad siniestrada).

08:05 horas: En la autopista México-Querétaro, cierre a la circulación en la caseta de Tepotzotlán, dirección CDMX, por presencia de manifestantes.

09:00 horas: Reducción de carriles en la autopista México-Querétaro, del km 153 al 158, dirección CDMX, por labores de mantenimiento.

09:32 horas: En la autopista Gtz. Zamora-Tihuatlán, km 190, circulación intermitente en ambos sentidos por atención de choque de frente entre automóvil y vagoneta.

09:49 horas: En el Estado de México, cierre de circulación en ambos carriles por presencia de manifestantes, cerca del km 043+000 de la carretera México-Querétaro, en la plaza de cobro No. 4 Tepatitlán, dirección CDMX.

09:56 horas: En Edomex, manifestantes toman la caseta de Tepotzotlán en la carrera México-Querétaro.

10:10 horas: En Veracruz, cierre parcial de circulación por accidente vial cerca del km 188+200 de la carretera Tihuatlán-El Palmar, a la altura de la localidad La Loma, dirección a Poza Rica.

11:41 horas: En Jalisco, cierre parcial de circulación cerca del km 107+500, de la carretera Guadalajara-Colima, por accidente.

11:55 horas: En Puebla, cierre parcial de circulación por percance en el km 231+500 de la carretera Puebla-Orizaba, a la altura del municipio Guadalupe Magueyes.

12:14 horas: En Sonora, presencia de manifestantes cerca del km 192+800 de la carretera Ensenada-Lázaro Cárdenas, a la altura del municipio Lázaro Cárdenas, sin afectación a la circulación.

12:22 horas: En Tabasco, cierre parcial de circulación por accidente en el km 020+600 de la carretera Villahermosa-Ciudad del Carmen, a la altura de la localidad Playas del Rosario.

12:31 horas: En Oaxaca, cierre parcial de circulación por accidente cerca del km 203+000 de la carretera Coatzacoalcos-Salina Cruz, a la altura del poblado de Tlalixtac de Cabrera.

12:43 horas: En Chihuahua, presencia de manifestantes en el km 011+800 de la carretera Jiménez-Delicias, a la altura de la caseta Savalza, sin afectación a la circulación.

13:03 horas: En Guerrero, presencia de manifestantes en el km 080+200, de la carretera Acapulco-Zihuatanejo, a la altura de la caseta del Ent. Sta. Rosa-Hacienda de Cabaña.

SPB