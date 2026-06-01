Cierres en Carreteras Hoy: ¿Cuáles Autopistas Tienen Bloqueos este 1 de Junio 2026?

Conoce aquí las carreteras con cierres viales por accidentes o manifestaciones este lunes

Accidente en la carretera Cuernavaca-Chilpancingo el 1 de junio de 2026.Accidente en la carretera Cuernavaca-Chilpancingo el 1 de junio de 2026. Foto: X @GN_Carreteras

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¿Viajas hoy? Atento a los cierres en autopistas de México por accidentes y manifestaciones. Conoce las rutas afectadas y evita sorpresas en tu camino.

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