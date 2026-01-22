Buscan a Edgar Eduardo en García, Nuevo León; Salió a Trabajar y No Regresó

Familiares y amigos solicitan el apoyo de la ciudadanía para localizar a Edgar, un joven de 29 años que salió de su domicilio el pasado domingo 18 de enero para realizar un trabajo y desde entonces no se ha tenido información sobre su paradero.

De acuerdo con el testimonio de su padre, Edgar salió de su casa ubicada en la colonia Valle de Lincoln, en el municipio de García, debido a que tenía pendiente un trabajo de soldadura. Esa fue la última vez que fue visto por su familia.

Video: Piden Apoyo para Localizar a Hombre Desaparecido Salió el 18 de Enero a Trabajar y No Volvió

“Lo que pasa es que él salió el domingo como a las tres o cuatro de la tarde y ya no apareció, no llegó a la casa y hasta ahora no sabemos nada de él” Dijo Padre de Edgar

Desde el día de su desaparición, familiares han recorrido la colonia Valle de Lincoln y sectores cercanos, así como zonas rumbo a San Agustín y San José, con la esperanza de encontrar alguna pista que los lleve a dar con su paradero; sin embargo, hasta el momento la búsqueda no ha dado resultados positivos.

Edgar vive con su padre en dicha colonia y es padre de una niña pequeña, quien lo espera en casa. Aunque no contaba con un empleo fijo, ocasionalmente apoyaba a un soldador para terminar distintos encargos. El padre del joven confirmó que ya se presentó una denuncia ante las autoridades, pero señaló que la familia continúa muy angustiada debido a que no han logrado establecer contacto con Edgar.

Temen por su integridad

El papá de Edgar también recordó que ese día el joven no se encontraba bien de salud, pero aun así decidió salir a trabajar porque necesitaba el dinero. Aunque se llevó su teléfono celular, las llamadas no entran, lo que ha incrementado la preocupación de la familia, quienes temen por su vida.

Ante esta situación, hacen un llamado urgente a la ciudadanía para que, en caso de contar con información que ayude a localizar a Edgar, la comparta con las autoridades correspondientes.

Con información de Luis Beza / Noticias N+

RR