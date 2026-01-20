Madre Pide Ayuda para Encontrar a Su Hijo Desaparecido en Escobedo, Nuevo León

Doña Armandita busca a su hijo Magdiel Omar Rodríguez Olmos de 33 años de edad, quien lleva 18 días desaparecido. La última vez que se le vio fue el 2 de enero de 2026 al salir de su casa en la colonia Hacienda Providencia, en el municipio de Escobedo, Nuevo León, cuando iba con dirección a su trabajo en el Mercado de Abastos de San Nicolás.

Después de un par de días de no obtener noticias de él, su madre decidió ir al mercado para preguntar si alguien había lo había visto o sabía algo. Locatarios señalaron que lo vieron comiendo en un local, pero después de eso no supieron nada más de Magdiel Omar.

La Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León ya emitió una ficha de búsqueda para solicitar la colaboración de la ciudadanía para localizar a Magdiel Omar Rodríguez Olmos, quien tiene el cabello negro, lacio y corto; es de tez morena clara, mide 1.66 metros de estatura. El día de su desaparición vestía pantalón de mezclilla, tenis y mochila en color azul, además de sudadera y gorra negra.

Madre de Magdiel Omar pide ayuda de las autoridades para encontrarlo

Doña Armandita continúa en la búsqueda de su hijo, quien fue reportado como desaparecido el mismo día que el maestro colombiano Leonardo Escobar, quien ya fue localizado luego de un megaoperativo de búsqueda. La familia de Magdiel Omar Rodríguez Olmos exige a las autoridades una respuesta inmediata y su ayuda para localizarlo.

Vimos el caso del maestro que él ya apreció y así quisiéramos que nos brinden el apoyo. Es una angustia que estamos viviendo toda la familia

La madre de Magdiel Omar permanece en espera de que su hijo aparezca sano y salvo y tiene la esperanza de que, donde sea que esté, la lea y sepa que lo están buscando, por lo que le envió el siguiente mensaje: "Que regrese a casa, que aquí lo estamos esperando, en el estado que el se encuentre lo estamos esperando."

