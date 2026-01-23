Realizan Obras para Mejorar Infraestructura en la Ciudad de México de Cara al Mundial

En los alrededores del Estadio Ciudad de México, en Calzada de Tlalpan o en el Centro Histórico, cientos de trabajadores realizan remodelaciones y nuevas obras de infraestructura con miras al evento futbolero más importante del mundo, el Mundial 2026.

El país se prepara para recibir a 5 millones de visitantes a partir de junio próximo y para esto se están invirtiendo más de 3 mil millones de pesos tan solo en la capital del país.

Al respecto Raúl Basulto, secretario de Obras de la CDMX, indicó:

Cada obra que vamos a desarrollar en la Ciudad de México tiene que estar pensada en que en principio va a beneficiar a la población de manera directa, pero sobre todo serán obras que se queden en beneficio a la población a largo plazo

La Calzada de Tlalpan que conecta la zona centro con el Estadio Ciudad de México está sufriendo una transformación profunda: se construye una ciclovía de 32 kilómetros, se remodelan banquetas, luminarias, bajopuentes y se proyecta la construcción de una calzada flotante de 1 kilómetro y medio entre Tlaxcoaque y el Metro Chabacano.

Además, se duplicará la capacidad del Tren Ligero, cuya estación, Estadio Azteca, llega justo afuera de la sede mundialista. Ahora podrá transportar 250 mil personas diarias.

“Creemos que el Mundial está ayudando en la aceleración de obras que va a beneficiar a la población de la Ciudad de México”, señaló Basulto.

Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México

La cara que recibirá a los turistas extranjeros es el Aeropuerto Benito Juárez, donde también se están realizando trabajos de remodelación por 9 mil millones de pesos.

Juan José Padilla, director del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, explicó:

El equipamiento de todo el aeropuerto con tecnología de punta. Sobre todo el asunto de cámaras de Inteligencia Artificial, sistemas de antidrones, filtros de para que la documentación de los pasajeros sea muy expedita (…) y sumar a que la salida y llegada al aeropuerto sea de una forma más expedita

Se espera que tanto salas de espera, zonas de desembarque, bandas de equipaje y también la fachada queden listos para mayo próximo. Además de pisos y muros, también se están remodelando las entrañas de este lugar.

“Al aeropuerto se le descuidó en su parte funcional, no así en las pistas, calles de rodar y plataformas que fueron atendidas correctamente, pero tu tuvimos problemas en otros aspectos como las entrañas del aeropuerto, drenajes, alcantarillado, sistema eléctrico, contra incendio, motivo por el cual se nos instruyó ir mucho más allá de una remodelación estética”, precisó Padilla.

Tren suburbano

Al norte de la Ciudad de México continúan las obras en las estaciones del Tren Suburbano. Se construye el ramal Lechería-AIFA con 6 nuevas estaciones y una terminal en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles.

Esto permitirá mover a los visitantes extranjeros que lleguen a esta terminal aérea hasta la estación de Buenavista en la alcaldía Cuauhtémoc. Todos estos trabajos deben estar terminados antes de que inicie el Mundial.

