Apuñalan a 2 Fans del Chelsea en Nápoles; Mueren 7 Aficionados en Accidente en Rumanía.

Dos aficionados del Chelsea fueron apuñalados en Nápoles, aunque su vida no corre peligro, en la previa del partido de la Champions League que se disputará este miércoles, mientras unas horas antes, al menos siete fans del club griego PAOK murieron en un accidente automovilístico en Rumanía.

Según el diario británico The Sun, los dos hinchas del Chelsea sufrieron el ataque cuando estaban camino de un bar en la ciudad italiana y fueron perseguidos por más de una veintena de aficionados del equipo rival.

El Chelsea dijo estar al tanto de un altercado ocurrido el martes por la noche en Nápoles y confirmó que los dos aficionados están siendo tratados en un hospital y que han sufrido heridas por las que su vida no corre peligro.

"El club le gustaría recordar a sus aficionados que extremen la precaución durante su estancia en la ciudad y que revisen los consejos que hemos compartido antes de este partido", indicó en un comunicado.

Más de 2000 aficionados del Chelsea tienen entrada para el partido que se disputará este miércoles en el Diego Armando Maradona. Para evitar problemas se ha aconsejado a los ingleses que no caminen solos por la ciudad y que no vistan signos que les identifiquen como seguidores del Chelsea.

Mueren siete en accidente en Rumanía

Siete aficionados del club de fútbol griego PAOK murieron en un accidente de minibús en Rumanía mientras viajaban a un partido de la Liga Europa en Lyon, confirmó el gobierno de Grecia el martes 27 de enero.

De acuerdo con la agencia de noticias EFE, el accidente se registró en el oeste de Rumanía, cuando el vehículo en el que viajaban los seguidores del PAOK se dirigía desde Grecia a Francia para ir al partido contra el Olympique Lyon.

"Los primeros reportes informan que el minibús, un automóvil y un camión-cisterna se vieron involucrados en el letal accidente que se produjo en la comarca de Timis, según las autoridades rumanas", reveló EFE.

🖤🤍 Standing with the @PAOK_FC family in times of grief. Sincere condolences to everyone affected by this tragic accident. pic.twitter.com/Oo6hOjQULH — UEFA (@UEFA) January 27, 2026

"Profundamente consternado, fui informado del trágico accidente en Rumanía que costó la vida a siete jóvenes compatriotas", dijo el primer ministro griego, Kyriakos Mitsotakis. "El gobierno griego y nuestra embajada están en estrecha coordinación con las autoridades locales, brindando todo tipo de apoyo posible".

"En estos momentos difíciles, junto con todos los griegos, extiendo mis más sinceras condolencias a las familias de las víctimas y a la comunidad de PAOK", añadió Mitsotakis.

Todos compartimos la esperanza de que los heridos se recuperen rápidamente. Nuestros pensamientos están con ellos

PAOK estaba en comunicación directa con el gobierno, coordinando el apoyo para las familias y los aficionados heridos, y enviando representantes del club a Rumania.

L'Olympique Lyonnais présente ses sincères condoléances au PAOK suite à la disparition tragique de plusieurs de ses supporters dans un accident de la route ce mardi. Toutes les pensées vont également vers les blessés qui luttent actuellement. Un hommage sera rendu lors du match… https://t.co/0lC2ihW5my — Olympique Lyonnais (@OL) January 27, 2026

El presidente de PAOK, Ivan Savvidis, lo calificó como "una tragedia indescriptible", añadiendo que “estoy devastado por la injusta pérdida de jóvenes, aficionados de nuestro querido equipo, que viajaron para apoyar a nuestro PAOK”.

Lloro con las familias y millones de nuestros compatriotas

Además, las asociaciones de seguidores de clubes rivales como Olympiakos, Panathinaikos, Aris y otros emitieron mensajes de unidad y condolencias.

Συναισθανόμενοι τη θλίψη και την οδύνη όλης της οικογένειας του ΠΑΟΚ μετά το τραγικό δυστύχημα και ακολουθώντας την απόφαση των οργανωμένων οπαδών να ακυρώσουν όλες τις εκδρομές τους και να παραμείνει κλειστή η κερκίδα των φιλοξενούμενων σε ένδειξη πένθους, σε συνεννόηση με τις… pic.twitter.com/MDqa1zOypv — PAOK FC (@PAOK_FC) January 27, 2026

El partido en Francia está programado para el jueves 29 de enero.

En un comunicado, Lyon expresó sus "sinceras condolencias" a PAOk y dijo que se realizaría un homenaje durante el partido del jueves en el Groupama Stadium.

