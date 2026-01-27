Champions League 2026: ¿A Qué Hora Ver los Partidos Simultáneos de la Jornada 8?

La fase de grupos de la Champions League 2026 llega a su fin este miércoles 28 de enero y sólo 8 equipos avanzarán de manera directa a octavos de final. Así que los gigantes como el Paris Saint-Germain, Real Madrid, Barcelona y Manchester City no pueden darse el lujo de titubear, porque pueden quedar relegados en la última fecha del torneo.

Los ​escenarios son complejos, ya que muchos equipos tratarán de evitar el ‍peligro del repechaje y saldrán a buscar la victoria que les dé el boleto directo a la siguiente fase. Son 30 de 36 clubes con algo en juego en la Jornada 8 de la Champions League 2026.

Aunque arriba la pelea es por entrar de manera directa a octavos, en la parte baja hay varios clubes que aún tienen esperanzas de meterse al repechaje y no quedar debajo de la zona de eliminación, que es la casilla 24 de la clasificación.

Hasta ahora sólo hay dos equipos clasificados: El Arsenal, único equipo con paso perfecto de 7 victorias, 21 puntos y liderato general; así como el Bayern de Múnich, ubicado en el segundo puesto con 18 unidades.

Además, ya hay cuatro equipos eliminados: Villarreal, Slavia de Praga, Eintracht de Frankfurt y Kairat, con 4 puntos o menos.

Hay que recordar que sólo 8 equipos avanzarán directamente a los octavos de final. Los siguientes 16 disputarán la repesca, a ida y vuelta, para completar la fase de octavos de final de la Champions.

Champions League 2026 Jornada 8: ¿Quién Juega y A Qué Hora Ver En Vivo los Partidos Simultáneos?

Sin duda que la Jornada 8, que se jugará de manera simultánea este miércoles 28 de enero, será electrizante, no apta para cardíacos: Sólo 3 puntos separan al Real Madrid, que es tercero, y a la Juventus, que ocupa la casilla 15 en la tabla general.

Tanto el Barcelona como el Manchester City, ambos con 13 puntos, quieren amarrar el boleto directo: El equipo blaugrana recibe al Copenhague, mientras que los Citizens serán anfitriones del Galatasaray turco.

El Real Madrid, que es tercero de la clasificación con 15 unidades, visita a un Benfica desesperado que necesita con urgencia los tres puntos para no quedar eliminado (además, depende de otros resultados).

Luego de 7 jornadas, son 5 los equipos de la Liga Premier que se encuentran entre los ocho primeros lugares: Arsenal (1, con 21 unidades), Liverpool (4, con 15 puntos) Tottenham (5, con 14 puntos), Newcastle (7, con 13) y Chelsea (8, con 13 unidades).

Luego de que concluya la fase de grupos, se realizará el sorteo de octavos de final: está programado para el viernes 30 de enero.

A continuación todos los partidos de la Jornada 8 de la Champions League 2026, que se jugarán de manera simultánea a las 14:00 horas (tiempo del centro de México):

Arsenal vs Kairat

Benfica vs Real Madrid

Liverpool vs Qarabag

Frankfurt vs Tottenham

París SG vs Newcastle

Dortmund vs Inter de Milán

Barcelona vs Copenhagen

Manchester City vs Galatasaray

Atlético de Madrid vs Bodo Glimt

Napoli vs Chelsea

Ajax vs Olympiacos

Athletic de Bilbao vs Sporting Club

Club Brujas vs Olympique de Marsella

Leverkusen vs Villarreal

Mónaco vs Juventus

Pafos vs Slavia Praga

PSV Eindhoven vs Bayern Munich

Unión Saint-Gilloise vs Atalanta

