Lasse Gaxiola Queda Fuera en Slalom de Esquí Alpino en Milano Cortina

Lasse Gaxiola quedó fuera en la primera manga del slalom masculino de esquí alpino en Milano Cortina, marcando el fin de la participación de la delegación mexicana en los Juegos Olímpicos de Invierno 2026.

La competencia comenzó alrededor de las 3:00 horas de este lunes 16 de febrero, tiempo del centro del país, y el esquiador mexicano fue el competidor 77 en participar.

Gaxiola, de 18 años, abrió bien, pero el esquí izquierdo se le quedó atorado en la nieve y ya no pudo clasificar para la segunda manga.

El formato del slalom se compone de dos carreras y la clasificación se define por los tiempos acumulados para cada esquiador.

La madre de Lasse Gaxiola, la esquiadora Sara Schleper, lo observaba a la distancia y lamentó tan pronto como vio que su hijo no pudo culminar la primera carrera. Ayer, ella fue descalificada por usar esquís con grosor de 51 mm, cuando lo permitido eran 50 mm.

El mexicano no fue la única víctima de la montaña. Hasta su participación, 50 de 96 esquiadores tampoco acabaron su recorrido.

En ese grupo estuvo el brasileño Lucas Pinheiro, quien el sábado 14 de febrero hizo historia y dio la primera medalla a América Latina en unos Olímpicos de Invierno, al ganar oro en la competencia de slalom gigante.

En esa prueba del sábado, Gaxiola debutó y completó sus dos descensos con un tiempo acumulado de 2:48.08 minutos. Finalizó en el puesto 53 de la clasificación general.

En tanto, el brasileño, de 25 años de edad, se llevó el oro con un tiempo combinado de 2 minutos y 25 segundos, con lo cual superó por 0.58 segundos al suizo Marco Odermatt, quien llegaba como campeón olímpico defensor. Loic Meillard, también de Suiza, se llevó el bronce.

