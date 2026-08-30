Sociedad

Colectivos de Búsqueda Marchan por las Calles de León

Grupos de búsqueda salieron a las avenidas con pancartas exigiendo acompañamiento y seguridad en sus rastreos

La marcha comenzó en el Arco de la Calzada.Foto: N+

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En el Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada, colectivos en León demandan protección y acompañamiento. .

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