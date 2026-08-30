Colectivos de Búsqueda Marchan por las Calles de León

Con la finalidad de exigir protección y apoyo, decenas de personas compuestas por familias que se unen en búsqueda de personas desaparecidas e integrantes de colectivos de búsqueda, marcharon de manera pacífica por las calles de León en lo que es el Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada.

El punto de reunión, una vez más fue el Arco de la Calzada, donde poco a poco comenzaron a reunirse las personas, al mismo tiempo que instalaban lonas con fotografías de las víctimas y pidiendo el apoyo de las autoridades.

Minutos después, comenzó la marcha que tuvo como punto de arranque la calle Progreso, Malecón de Río, Adolfo López Mateos, 20 de Enero, para después caminar por la zona peatonal y llegar a la Presidencia Municipal de León.

Durante su paso, los colectivos alzaron la voz en contra de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato (FGEG), por falta de acompañamiento y seguridad en sus búsquedas, así como de brindar más garantías.

Es importante destacar que a lo largo de esta marcha, los familiares y personas presentes fueron mostrando lonas, cartulinas con mensajes de búsqueda para los suyos, al mismo tiempo que gritaban consignas como: “Si no lo busco yo, no lo busca nadie”, “Guanajuato está incompleto, hasta encontrarlos”.

Al final, las autoridades no reportaron incidentes mayores a lo largo de esta marcha por parte de colectivos y personas que buscan a sus familiares en León y sus alrededores.