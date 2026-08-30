Sociedad

Josi Cuén y Jorge Medina Cantarán Gratis en el Grito de Independencia de Dolores Hidalgo

Autoridades de Guanajuato confirmaron la presentación de ambos artistas en estas Fiestas Patrias en el Jardín Principal.

Ambos cantantes se presentarán el 15 de septiembre.Foto: @juntostouroficial

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Dolores Hidalgo se prepara para las Fiestas Patrias con conciertos gratuitos. Josi Cuén y Jorge Medina encabezarán el Grito de Independencia.

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