Josi Cuén y Jorge Medina Cantarán Gratis en el Grito de Independencia de Dolores Hidalgo

En Dolores Hidalgo, Guanajuato, la Cuna de la Independencia, están listos para celebrar las Fiestas Patrias con la presentación de varios artistas de talla nacional e internacional.

Autoridades de Dolores hidalgo, confirmaron el programa de eventos para celebrar las fiestas patrias 2026 en la página oficial del municipio. Los eventos serán del 11 al 27 de septiembre.

En la cartelera se tienen contemplados los conciertos gratuitos de Yuridia, Los Tucanes de Tijuana, La Adictiva, Banda el Mexicano, Matisse y Duelo, entre otros, quienes pondrán a cantar y a bailar a los miles de asistentes.

Todos estos conciertos tendrán lugar en el jardín principal de Dolores Hidalgo, donde también se el alcalde, confirmó que el artista sorpresa que se presentará y que será encargado de cerrar estas fiestas, será el Grupo Frontera.

Asimismo, la Gobernadora de Guanajuato, Libia Denisse García Muñoz Ledo, compartió un video en sus redes sociales, donde confirmó que para el 15 de septiembre, Día del Grito de la Independencia, se contará con la presentación de dueto de Juntos, siendo Jorge Medina y Josi Cuén.

Este evento no tendrá ningún costo y también tendrá lugar en el jardín principal de la Cuna de la Independencia, por lo que las autoridades han pedido a la ciudadanía y turistas, tomar las medidas pertinentes.