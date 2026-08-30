Segundo Informe de Claudia Sheinbaum: Fecha, Hora y Lugar del Evento

La presidenta Claudia Sheinbaum, quien asumió el poder el 1 de octubre de 2024, presentará el segundo Informe de Gobierno de su gestión, con lo que realiza un balance del estado general que guarda la administración pública del país.

La mandataria ofrecerá un discurso desde Palacio Nacional frente a gobernadores, legisladores e invitados especiales. Por su parte, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, entregará el documento escrito ante el Congreso de la Unión.

Se prevé que el evento de rendición de cuentas por parte de la mandataria inicie a las 11:00 horas en el Patio de Honor de Palacio Nacional, el próximo martes 1 de septiembre.

A partir del jueves 3 de septiembre, Sheinbaum visitará los 32 estados del país para rendir informes locales de manera directa, y culminará en el Zócalo de la Ciudad de México.

En el marco de su Segundo Informe, la presidenta Sheinbaum compartió el 29 de agosto un spot en el que destacó “cinco buenas noticias sobre el desempeño de la economía mexicana”: informó que “subió el salario mínimo y la pobreza laboral está en su mínimo; somos de los países con menos desempleo del mundo; bajó la inflación y el costo de la canasta básica; el peso es de las monedas más fuertes de todo el mundo; y año récord en inversión extranjera directa”.

El Informe de Gobierno de los presidentes en México cumple con el artículo 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con un balance oficial de los logros económicos, sociales y políticos del año en curso.

El formato ha presentado modificaciones. Antes, el mandatario acudía presencialmente al Congreso a leer un texto de varias horas; desde 2008 se eliminó la obligación de asistencia presidencial.

Actualmente, el secretario de Gobernación entrega el documento impreso al Congreso cada 1 de septiembre. El presidente en turno suele dar un discurso televisado desde Palacio Nacional o un recinto público.

HVI