Sociedad

Segundo Informe de Claudia Sheinbaum: Fecha, Hora y Lugar del Evento

La presidenta ofrecerá un mensaje desde Palacio Nacional ante gobernadores, legisladores e invitados especiales

Segundo Informe de Claudia Sheinbaum: Fecha, Hora y Lugar del EventoLa presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Foto: Reuters

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