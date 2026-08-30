Autobús con Estudiantes de la UAEM Desvía su Ruta y Activa Búsqueda en Morelos

Un autobús de la Línea de Transportes Estrella Roja, con 30 estudiantes de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) a bordo, fue localizado sobre la autopista México-Cuernavaca luego de que desvió su ruta habitual a Cuautla.

El transporte salió de la universidad la noche del viernes para llevar a los alumnos a la zona oriente del estado, pero los jóvenes se percataron que la unidad tomó una ruta distinta a la común.

Los estudiantes comenzaron a enviar mensajes de texto, a través de redes sociales, para alertar a sus familiares y conocidos sobre lo ocurrido; asimismo, lo notificaron en los grupos de chat internos de la casa de estudios.

Debido a ello, la UAEM activó protocolos de búsqueda y la unidad con número económico 3088 fue localizada mediante GPS, detenida y escoltada.

En tanto, los alumnos fueron trasladados por personal universitario a sus comunidades de origen.

La empresa Estrella Roja no ha informado las causas del desvío, pero de forma extraoficial se indicó que el conductor presuntamente desconocía la ruta porque es nuevo en la compañía, y también se refirió que necesitaba gasolina.

“Acaban de decir que se paró en Tlalpan porque iba a recoger gasolina, en Tlalpan, hasta suena chistoso porque no puedo creerlo, ahí está el conductor que nos llevó, todavía hay personas ahí, está muy mal esto”, comentaron.

La Universidad Autónoma de Morelos exigió esclarecer los hechos y fincar responsabilidades.

En un comunicado, informó que los estudiantes que viajaban en la unidad ya estaban a salvo con sus familias.

SPB