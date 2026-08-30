Sociedad

Autobús con Estudiantes de la UAEM Desvía su Ruta y Activa Búsqueda en Morelos

Los alumnos alertaron en redes sociales y en grupos de la universidad sobre el cambio en el recorrido del transporte

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Autobús se Desvía con 30 Estudiantes de la UAEM y Activa Operativo en Morelos

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