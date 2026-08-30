Entretenimiento

Fátima Bosch Entrega La Corona de Miss Universo México

La nueva reina fue coronada esta noche durante la gran final del certamen nacional, que se celebró en Cabo San Lucas

Fátima Bosch, Miss Universo México. Foto: AFPFátima Bosch. Foto: AFP
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