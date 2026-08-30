Fátima Bosch Entrega La Corona de Miss Universo México

El reinado de Fátima Bosch como Miss Universo México llegó a su fin este sábado, luego de que entregara la corona a su sucesora, María Guadalupe Vargas Naranjo, durante la gran final del certamen nacional en Cabo San Lucas, Baja California Sur.

La ceremonia comenzó a las 18:30 horas, tiempo del centro de México, en el Rancho Tierra Sagrada by Cabo Adventures, donde se llevó a cabo la gala para elegir a la representante mexicana que participará en la próxima edición de Miss Universo.

Con la coronación de Vargas Naranjo, Bosch concluyó un año al frente del título nacional, marcado por su triunfo internacional y la atención mediática que generó su participación en el certamen de belleza.

María Vargas Naranjo. Foto: @mariavargas.n

Fátima Bosch hizo historia el 21 de noviembre de 2025, cuando fue coronada Miss Universo 2025 en Bangkok, Tailandia. Con ese triunfo, se convirtió en la cuarta mexicana en obtener el título internacional.

Su victoria colocó nuevamente a México entre los países con mayor presencia en la historia reciente del concurso y puso los reflectores sobre la representante tabasqueña.

Antes de la ceremonia, Bosch recordó en sus historias de Instagram el momento en que fue coronada como Miss Universo 2025.

La ahora ex Miss Universo México también compartió fotografías de sus actividades en Los Cabos, entre paseos por la playa y momentos de preparación para la gala.

“Gracias Dios. Gracias México”, escribió junto a una imagen del mar.

En otra publicación, Bosch compartió un mensaje sobre su estancia en Los Cabos: “Días en Cabo: un poco de trabajo, mucho océano. La vida es buena”.

Fátima Bosch, Miss Universo México 2025, en Los Cabos, BCS. Foto: Instagram @fatimaboschfdz

En la edición de este año participaron las siguientes representantes de cada estado.

Aguascalientes: Diana Marín Sandoval

Baja California: Samantha Bastidas

Baja California Sur: Selene Zazueta

Campeche: Maje Venegas

Chiapas: Catherine López

Chihuahua: Areli Favela

Colima: María Zepeda

Coahuila: Glenda Makhlouf

Ciudad de México: Ximena Ochoa

Durango: Isela Hernández

Estado de México: Jimena Madrigal

Guanajuato: Ana Cristina Muñoz

Guerrero: Fernanda Abaroa

Hidalgo: Angélica Arredondo

Jalisco: María Vargas

Michoacán: Mariana Macías

Morelos: Zayda Ríos

Nayarit: Evelia Morales

Nuevo León: Arisbe Cueto

Oaxaca: Estefany Luna

Puebla: Ale Juarico

Querétaro: Ithza Andrade

Quintana Roo: Naxca Maureen Doty

San Luis Potosí: Anylu Martínez

Sinaloa: Cristina Guillén

Sonora: Moneth Chio

Tabasco: Ximena Aranda

Tamaulipas: Gisella Flores

Tlaxcala: Diana Castillo

Veracruz: Génesis Vera

Yucatán: Carla Osorio

Zacatecas: Viridiana Ovalle