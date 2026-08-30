Fátima Bosch Entrega La Corona de Miss Universo México
La nueva reina fue coronada esta noche durante la gran final del certamen nacional, que se celebró en Cabo San Lucas
La nueva reina fue coronada esta noche durante la gran final del certamen nacional, que se celebró en Cabo San Lucas
El reinado de Fátima Bosch como Miss Universo México llegó a su fin este sábado, luego de que entregara la corona a su sucesora, María Guadalupe Vargas Naranjo, durante la gran final del certamen nacional en Cabo San Lucas, Baja California Sur.
La ceremonia comenzó a las 18:30 horas, tiempo del centro de México, en el Rancho Tierra Sagrada by Cabo Adventures, donde se llevó a cabo la gala para elegir a la representante mexicana que participará en la próxima edición de Miss Universo.
Con la coronación de Vargas Naranjo, Bosch concluyó un año al frente del título nacional, marcado por su triunfo internacional y la atención mediática que generó su participación en el certamen de belleza.
Fátima Bosch hizo historia el 21 de noviembre de 2025, cuando fue coronada Miss Universo 2025 en Bangkok, Tailandia. Con ese triunfo, se convirtió en la cuarta mexicana en obtener el título internacional.
Su victoria colocó nuevamente a México entre los países con mayor presencia en la historia reciente del concurso y puso los reflectores sobre la representante tabasqueña.
Antes de la ceremonia, Bosch recordó en sus historias de Instagram el momento en que fue coronada como Miss Universo 2025.
La ahora ex Miss Universo México también compartió fotografías de sus actividades en Los Cabos, entre paseos por la playa y momentos de preparación para la gala.
“Gracias Dios. Gracias México”, escribió junto a una imagen del mar.
En otra publicación, Bosch compartió un mensaje sobre su estancia en Los Cabos: “Días en Cabo: un poco de trabajo, mucho océano. La vida es buena”.
En la edición de este año participaron las siguientes representantes de cada estado.
Aguascalientes: Diana Marín Sandoval
Baja California: Samantha Bastidas
Baja California Sur: Selene Zazueta
Campeche: Maje Venegas
Chiapas: Catherine López
Chihuahua: Areli Favela
Colima: María Zepeda
Coahuila: Glenda Makhlouf
Ciudad de México: Ximena Ochoa
Durango: Isela Hernández
Estado de México: Jimena Madrigal
Guanajuato: Ana Cristina Muñoz
Guerrero: Fernanda Abaroa
Hidalgo: Angélica Arredondo
Jalisco: María Vargas
Michoacán: Mariana Macías
Morelos: Zayda Ríos
Nayarit: Evelia Morales
Nuevo León: Arisbe Cueto
Oaxaca: Estefany Luna
Puebla: Ale Juarico
Querétaro: Ithza Andrade
Quintana Roo: Naxca Maureen Doty
San Luis Potosí: Anylu Martínez
Sinaloa: Cristina Guillén
Sonora: Moneth Chio
Tabasco: Ximena Aranda
Tamaulipas: Gisella Flores
Tlaxcala: Diana Castillo
Veracruz: Génesis Vera
Yucatán: Carla Osorio
Zacatecas: Viridiana Ovalle