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Gal Gadot, Sobre Dejar la 'Mujer Maravilla': 'Quien la Interprete, Deseo que Disfrute'

La actriz se despidió de Mujer Maravilla con un mensaje de agradecimiento y buenos deseos para su eventual sucesora en el universo cinematográfico de DC

Gal-Gadot-Deja-Mujer-MaravillaFoto: Getty Images

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Gal Gadot se despide de Mujer Maravilla con gratitud y buenos deseos para su sucesora en el DCU. ¿Quién será la próxima en portar las botas de Diana Prince?

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