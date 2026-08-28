Gal Gadot, Sobre Dejar la 'Mujer Maravilla': 'Quien la Interprete, Deseo que Disfrute'

Gal Gadot puso el punto final a los rumores sobre su posible regreso como Mujer Maravilla en el universo cinematográfico de James Gunn.

En entrevista con ScreenRant, sobre su nueva película, The Runner, la actriz reveló que no ha sostenido ninguna conversación puntual con Gunn o con DC Studios sobre retomar el papel de Diana Prince, ni sobre asumir algún otro personaje del Universo Cinematográfico de DC (DCU).

El último acercamiento serio, contó la actriz, ocurrió cuando el estudio se reunió con ella con la intención de desarrollar una tercera cinta en solitario del personaje.

Desde entonces, no ha vuelto a saber nada al respecto, lo que apunta a que su etapa como la superheroína ha llegado a su fin.

Gadot dedicó un mensaje de cariño para quien eventualmente herede el papel en la nueva era del DCU.

"Es un personaje tan increíble, que tantos de nosotros queremos tanto, así que quien sea que la vaya a interpretar, deseo que disfrute este viaje maravilloso con este personaje tan increíble. Y estoy agradecida de haber tenido la oportunidad de portar sus botas y de celebrar a este personaje extraordinario y todo lo que representa."

La actriz personificó por primera vez a la Mujer Maravilla en 2016, en Batman v Superman: El origen de la justicia.

Después protagonizó dos cintas en solitario del personaje, además de aparecer en Justice League.

Sus últimas apariciones en el papel fueron cameos en Shazam! Fury of the Gods y The Flash, en 2023.

Aunque una escena postcréditos de Shazam! Fury of the Gods alimentó rumores sobre una posible continuidad para su personaje; James Gunn confirmó después que esa secuencia no forma parte del canon del nuevo DCU.

Sin embargo, el desarrollo de una nueva película de Mujer Maravilla dentro de la nueva era del DCU avanza con Ana Nogueira a cargo del guion tras su trabajo en Supergirl.