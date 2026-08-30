Monzón Mexicano Azotará a México con Fuertes Lluvias Este Domingo

La presencia de fenómenos meteorológicos como el monzón mexicano ocasionarán este domingo lluvias de fuertes a muy fuertes en al menos 28 estados del país, las cuales podrían estar acompañadas con descargas eléctricas y caída de granizo, alertó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

El organismo de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) advirtió además que las precipitaciones de esa intensidad podrían originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, encharcamientos e inundaciones en zonas bajas.

En su pronóstico, detalló que las condiciones meteorológicas adversas serán ocasionadas por el monzón mexicano, una circulación ciclónica y su vaguada asociada en niveles altos de la atmósfera, canales de baja presión, inestabilidad superior y la onda tropical número 34.

Esos sistemas prácticamente azotarán zonas del norte, occidente, centro y oriente de la República Mexicana.

El monzón mexicano se estableció desde el 13 de julio de 2026 sobre el noroeste de México, y desde entonces ha ocasionado lluvias de distinta intensidad en esa zona del país.

Este fenómeno meteorológico se instaura en el verano sobre entidades como Sinaloa, Sonora, Durango y Chihuahua.

Según datos de la Conagua, las lluvias generadas por el monzón suelen ser torrenciales y de corta duración.

En su pronóstico, el SMN previó para el domingo lluvias de fuertes a muy fuertes en Sonora, Sinaloa, Coahuila, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Veracruz, Oaxaca y Chiapas.

Así como chubascos con lluvias fuertes en Baja California Sur, Chihuahua, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Puebla, Guerrero, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Mientras que para la Ciudad de México, Morelos y Tlaxcala pronosticó intervalos de chubascos de 5 a 25 mm.

Ante las lluvias en el país, la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) ha emitido recomendaciones a la ciudadanía como evitar cruzar ríos, arroyos, vados o calles inundadas.

Así como mantenerse alejado de laderas, cerros y zonas con riesgo de deslaves; extremar precauciones ante vientos fuertes; abrigarse adecuadamente, especialmente niñas, niños, personas adultas mayores y personas con enfermedades crónicas.

Además de evitar el uso de anafres, braseros o calentadores de combustión en espacios cerrados y atender las indicaciones de las autoridades de protección civil.

SPB