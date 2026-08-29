Tormenta Tropical Karina se Fortalecerá a Huracán Categoría 3 Frente a México

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) alertó sobre la formación de la tormenta tropical Karina, el duodécimo fenómeno natural previsto para el océano Pacífico.

El sistema se localiza a 1,180 kilómetros al suroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur, con vientos máximos sostenidos de 100 kilómetros por hora y rachas de hasta 120 kilómetros por hora. Actualmente, se desplaza hacia el noroeste a 19 kilómetros por hora.

Por su distancia y trayectoria, Karina no representa peligro para México. No obstante, el pronóstico del SMN indica que continuará fortaleciéndose durante los próximos días.

De acuerdo con la trayectoria prevista, la tormenta tropical alcanzaría la categoría de huracán categoría 1 este 29 de agosto a las 12:00 horas, cuando se ubique a 1,210 kilómetros al suroeste de Cabo San Lucas.

Para el 30 de agosto, se prevé que Karina se intensifique a huracán categoría 2, a 1,335 kilómetros al suroeste de Cabo San Lázaro.

El 31 de agosto, el sistema alcanzaría la categoría 3, cuando se localice a 1,455 kilómetros al oeste-suroeste de Cabo San Lázaro.

El pronóstico señala que será hasta el 3 de septiembre cuando Karina comience a perder fuerza y se degrade nuevamente a tormenta tropical.