Pronóstico del tiempo

Tormenta Tropical Karina se Fortalecerá a Huracán Categoría 3 Frente a México

El sistema se mantiene alejado de las costas mexicanas, aunque permanece bajo monitoreo

Foto: NASAFoto: NASA

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