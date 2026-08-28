Pronóstico del tiempo

Alerta por Clima Lluvioso el Sábado en CDMX: Conagua Prevé Chubascos

Canales de baja presión y el ingreso de humedad del océano Pacífico afectarán el centro del país

Encharcamientos ocasionados por una lluvia fuerte en la Ciudad de México en julio 2026. Foto: Cuartoscuro | ArchivoEncharcamientos ocasionados por una lluvia fuerte en la Ciudad de México en julio 2026. Foto: Cuartoscuro | Archivo
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