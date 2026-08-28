Alerta por Clima Lluvioso el Sábado en CDMX: Conagua Prevé Chubascos

La Ciudad de México (CDMX) sufrirá mañana nuevas lluvias fuertes y chubascos, de acuerdo con los pronósticos de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

En redes sociales, el organismo compartió detalles del pronóstico del tiempo para la capital mexicana y alertó que también podrían registrarse descargas eléctricas.

De acuerdo con información del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la capital mexicana será afectada este fin de semana por canales de baja presión y el ingreso de humedad del océano Pacífico hacia el centro del país.

Esos sistemas afectarán toda la zona, pues también se prevén precipitaciones de distinta intensidad en el Estado de México, Querétaro, Puebla, Morelos, Hidalgo y Tlaxcala.

Según datos del pronóstico, durante la mañana del sábado se prevé en la Ciudad de México cielo nublado, ambiente fresco con presencia de bruma y frío con bancos de niebla en zonas altas, así como posibles lluvias matutinas.

Durante la tarde, cielo nublado con ambiente templado y probabilidad de lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm en 24 horas).

La temperatura máxima estimada para la capital mexicana será de 22 a 24 °C y la mínima de 32 a 15 °C; además, se prevé viento del este y noreste de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 45 km/h.

La Conagua además compartió en redes sociales una infografía con más detalles del pronóstico del tiempo del sábado:

Mañana: Temperatura entre 13 y 15 grados; cielo nublado y vientos de 5 kilómetros por hora (km/h).

Tarde: Temperatura entre 23 y 25 grados; 80% de probabilidad de chubascos y rachas de viento de 40 km/h.

Noche: Temperatura entre 16 y 18 grados; 40% de posibilidad de chubascos y vientos de 10 km/h.

Ante las lluvias en el país, la Coordinación Nacional de Protección Civil recomendó a la ciudadanía evitar cruzar ríos, arroyos, vados o calles inundadas.

También aconsejó a la gente mantenerse alejada de laderas, cerros y zonas con riesgo de deslaves; extremar precauciones ante vientos fuertes; abrigarse adecuadamente, especialmente niñas, niños, personas adultas mayores y personas con enfermedades crónicas.

Además de evitar el uso de anafres, braseros o calentadores de combustión en espacios cerrados, y, finalmente, atender las indicaciones de las autoridades de protección civil y mantenerse informado a través de fuentes oficiales.

SPB