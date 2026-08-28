Pronóstico del tiempo

Pronóstico del Clima para Nuevo León: Altas Temperaturas Acompañadas de Lluvias

La presencia de nubosidad marcará un cambio en las condiciones previstas para los próximos días, con mayor posibilidad de precipitaciones durante el fin de semana.

Monterrey por las mañanasMonterrey por las mañanas. Foto: N+

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Entérate del pronóstico del clima con Mauro Morales.

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