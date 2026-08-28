Accidente en Ecatepec: Así Quedó Unidad de Transporte Público por Volcadura en Vía Morelos

La volcadura ocurrió luego de que la unidad de transporte público chocó con una camioneta, en el cruce de Carlos B. Zetina y la Vía Morelos, en la zona de fraccionamiento industrial Xalostoc, en el Estado de México (Edomex).

La unidad quedó completamente sobre uno de sus costados y con los vidrios rotos; el conductor del autobús se dio a la fuga.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Choque Termina en Volcadura de Transporte Público en Ecatepec, Edomex

En la zona hay presencia de policías estatales, municipales, bomberos y elementos de Protección Civil. No se reportan personas lesionadas.

La Vía Morelos se encuentra cerrada a la circulación en el tramo del accidente, por trabajos de los servicios de emergencia. Las autoridades buscan al conductor responsable.

Pero este no es el único accidente registrado este viernes, por la mañana, una pipa de agua volcó en los carriles centrales de Periférico, luego de que el conductor perdió el control de la unidad, en la colonia Lomas de Chapultepec, alcaldía Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México (CDMX).

Con información de N+