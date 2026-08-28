Accidente en Ecatepec: Así Quedó Unidad de Transporte Público por Volcadura en Vía Morelos

La volcadura ocurrió luego de que la unidad de transporte público chocó con una camioneta, en el cruce de Carlos B. Zetina y la Vía Morelos, en la zona de fraccionamiento industrial Xalostoc, en el Estado de México (Edomex).
La unidad quedó completamente sobre uno de sus costados y con los vidrios rotos; el conductor del autobús se dio a la fuga.
En la zona hay presencia de policías estatales, municipales, bomberos y elementos de Protección Civil. No se reportan personas lesionadas.
La Vía Morelos se encuentra cerrada a la circulación en el tramo del accidente, por trabajos de los servicios de emergencia. Las autoridades buscan al conductor responsable.