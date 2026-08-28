Accidentes

Accidente en Ecatepec: Así Quedó Unidad de Transporte Público por Volcadura en Vía Morelos

Autoridades buscan al conductor responsable que se dio a la fuga

Industrial Xalostoc, Ecatepec de Morelos | Itzel Cruz AlanisAccidente en la Vía Morelos. Foto: N+

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Vía Morelos cerrada por volcadura de transporte público en Ecatepec. El conductor se dio a la fuga tras el choque. Las autoridades trabajan en el lugar. Infórmate sobre esta noticia.

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