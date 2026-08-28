Tráiler Embiste a Otro en Libramiento Carretero de Veracruz; Hay Lesionados

Se registró un accidente vehicular entre dos tráileres durante esta madrugada. Estos hechos tuvieron lugar en el libramiento a Perote, que es una zona de mucho tránsito vehicular, sobretodo de unidades pesadas durante la madrugada.

Es importante detallar que uno de los tráileres se encontraba estacionado cuando presuntamente la otra unidad venía a gran velocidad y al no detectar el vehículo estacionado, se impactó de lleno.

Derivado de este accidente vehicular, el libramiento quedó totalmente cerrado a la circulación por varias horas y hasta ese punto fue necesaria la presencia de paramédicos, quienes atendieron a los dos conductores brindándoles los primeros auxilios.

Se informó que por las lesiones presentadas por uno de los conductores de las unidades de carga, fue necesario trasladarlo a un hospital para recibir atención médica especializada. El otro operador herido fue atendido en la zona y no presentaba, un daño severo a la salud, aunque por protocolo fue trasladado a un hospital.

Es importante señalar que el libramiento a Perote en su kilómetro 106, todavía esta mañana se encuentran maniobras, por lo cual de manera parcial está cerrado el tráfico a la circulación vehicular.

Existen familias que dedican justamente un día o días antes para regresar a sus lugares de origen o para terminar de realizar algunas pendientes. Así que exhorta a trasladarse con calma y paciencia por las carreteras de Veracruz.

Si hay zonas donde se nos dé alguna indicación, atender las indicaciones y sobretodo extremar precauciones para evitar cualquier tipo de accidente.