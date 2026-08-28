Accidentes

Tráiler Embiste a Otro en Libramiento Carretero de Veracruz; Hay Lesionados

La circulación permaneció suspendida durante varias horas y esta mañana continúan las maniobras, por lo que el paso vehicular sigue parcialmente restringido.

Choque entre tráileres deja dos lesionados en el libramiento a PeroteChoque entre tráileres deja dos lesionados en el libramiento a Perote. Foto: Armando Hernández Gil

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Accidente entre tráileres ocurrido en el libramiento Perote provoca cierre vial. Las maniobras continúan en la zona del siniestro, circulación parcialmente restringida.

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