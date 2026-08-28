Accidentes

Muere Mujer en Accidente en Bulevar Luis Donaldo Colosio de Saltillo

La conductora habría perdido el control del vehículo al salir de una curva

La mujer presuntamente viajaba a exceso de velocidad sobre el bulevar Luis Donaldo ColosioLa conductora habría perdido el control del vehículo al salir de una curva. Foto: N+

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La mujer presuntamente viajaba a exceso de velocidad sobre el bulevar Luis Donaldo Colosio

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