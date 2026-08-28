Una mujer murió en un accidente automovilístico durante la madrugada al norte de Saltillo. Los hechos ocurrieron minutos después de las 4:00 horas sobre el bulevar Luis Donaldo Colosio, a la altura del Fraccionamiento Las Villas. De acuerdo con la información preliminar, la conductora circulaba de poniente a oriente, presuntamente a exceso de velocidad, cuando al salir de una curva perdió el control de su vehículo.

La unidad se subió a la banqueta y terminó impactándose de manera violenta contra la barda de una farmacia, provocando daños en la estructura del establecimiento.

Las alarmas del negocio comenzaron a sonar, lo que alertó al personal que se encontraba en el interior. Al salir para verificar lo ocurrido, observaron el accidente y de inmediato realizaron el reporte al Servicio Estatal de Emergencias (911).

Minutos después, paramédicos de Cruz Roja arribaron al lugar y revisaron a la conductora, sin embargo, confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

Elementos de Tránsito Municipal acordonaron el área y controlaron la circulación en el sector, mientras agentes de Servicios Periciales llevaron a cabo las primeras investigaciones y recabaron los indicios correspondientes para determinar cómo ocurrió el accidente.

La mujer fue identificada como Alejandra Aracely Martínez Arcola, de 30 años de edad. Al momento del percance vestía short, playera roja y chanclas.

Una vez concluidas las diligencias correspondientes, el cuerpo fue liberado del vehículo y posteriormente trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense (SEMEFO), donde se le practicará la necropsia de ley.