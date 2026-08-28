RZR Cae a Barranco de 250 Metros en Santiago, NL; Hay Dos Lesionados

Un vehículo tipo RZR cayó a un barranco de aproximadamente 200 a 250 metros de profundidad en el municipio de Santiago, Nuevo León, dejando como saldo a una pareja lesionada.

El accidente fue reportado en el sector conocido como Camino al Alacrán, donde elementos de Protección Civil de Nuevo León y Santiago se movilizaron para localizar y auxiliar a las personas involucradas.

De acuerdo con el reporte de las autoridades, las labores de búsqueda se complicaron debido a que la ubicación proporcionada inicialmente no indicaba con precisión el sitio del accidente, por lo que los cuerpos de emergencia tuvieron dificultades para acceder hasta el punto donde se encontraba el vehículo.

Al llegar al lugar, los rescatistas tuvieron que romper una cadena para poder ingresar al área cercana al sitio de los hechos y comenzar las maniobras de atención.

En el fondo del barranco localizaron a una mujer de 29 años y un hombre de 24 años, ambos originarios del municipio de Guadalupe, Nuevo León.

Los dos presentaban un diagnóstico de politraumatismo, por lo que fueron atendidos por los cuerpos de emergencia y posteriormente trasladados a un hospital de Montemorelos para recibir atención médica especializada.

Elementos de Vialidad y Tránsito Municipal mantuvieron la custodia y permanecieron en el sitio para coordinar las maniobras relacionadas con la posible extracción del vehículo accidentado.

En el operativo participaron elementos de Protección Civil de Santiago y Policía Municipal, además de personal de vialidad que quedó a cargo de las diligencias correspondientes.