Accidentes

RZR Cae a Barranco de 250 Metros en Santiago, NL; Hay Dos Lesionados

Una pareja fue localizada por cuerpos de emergencia luego de quedar atrapada en una zona de difícil acceso durante la madrugada.

pareja rescatada en RZRpareja rescatada en RZR. Foto: N+

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Las labores de auxilio se complicaron debido a las condiciones del terreno y la falta de precisión en la ubicación proporcionada a las autoridades.

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