Robaron Collar con 673 Diamantes: Interpol lo Busca y Da Detalles de la Pieza de Arte

Un collar que perteneció a la reina Nazli de Egipto, adornado con cientos de diamantes, fue hurtado de un museo en Viena, por lo que las autoridades austriacas reportaron el robo a la Interpol, la organización policial internacional más grande del mundo.

En redes sociales, la Interpol notificó que la pieza fue añadida a la base de datos de Obras de Arte Robadas.

Detalló que la joya, compuesta por 673 diamantes, fue robada de una exposición en el Museo de Artes Aplicadas de Viena.

De acuerdo con información de la marca de joyería francesa Van Cleef & Arpels, esa pieza fue creada en 1939, es de platino y está adornada con diamantes blancos.

Fue usada por la reina Nazli en la ceremonia de boda de la princesa Fawzia de Egipto y el príncipe heredero de Irán, Mohammad Reza Pahlavi.

El collar se completaba con una tiara que presentaba la misma ornamentación semicircular con cintas de platino y diamantes entrelazados a su alrededor.

Ahora fue incluida en la base de datos de Obras de Arte Robadas de la Interpol, una herramienta para combatir el tráfico de bienes culturales.

“Nuestra base de datos de obras de arte robadas combina descripciones e imágenes de casi 57.000 piezas. Es la única base de datos a nivel internacional con información policial certificada sobre objetos de arte robados y desaparecidos”, refirió la Interpol.

Los distintos países envían a la organización policial información de los objetos y los expertos la incorporan a la base de datos.

“Solo se puede incluir en la base de datos la información proporcionada por entidades autorizadas (Oficinas Centrales Nacionales de INTERPOL y organizaciones internacionales asociadas específicas, como la UNESCO, el ICOM y el ICCROM). Únicamente se registran los objetos que permiten su identificación completa”, puntualizó.

SPB