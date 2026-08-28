Internacional

Robaron Collar con 673 Diamantes: Interpol lo Busca y Da Detalles de la Pieza de Arte

La joya perteneció a una reina de Egipto y se encontraba en una exposición en un museo en Viena

Collar de diamantes que perteneció a una reina de Egipto. Foto: X @ @INTERPOL_HQCollar de diamantes que perteneció a una reina de Egipto. Foto: X @ @INTERPOL_HQ

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