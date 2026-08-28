Muere Tigresa Blanca Nacida en Ecopark Matamoros tras Sufrir un Accidente

La tigresa blanca que nació hace unas semanas en el centro de rescate Ecopark Matamoros murió este jueves, luego de permanecer varios días hospitalizada a causa de las lesiones que sufrió tras un accidente con su madre.

Jesús Elías Ibarra Rodríguez, encargado de Ecopark Matamoros, informó que la cría, llamada Sola, fue trasladada a un hospital veterinario en Monterrey, Nuevo León, donde recibió atención especializada debido a la gravedad de sus lesiones.

El accidente ocurrió cuando la madre de la tigresa la aplastó accidentalmente en la cabeza. Aunque los especialistas intentaron mantenerla con vida y darle atención médica, las lesiones que sufrió fueron demasiado graves y finalmente falleció.

Ibarra Rodríguez señaló que el nacimiento de Sola no fue resultado de un programa de reproducción dentro del centro de rescate, pues aseguró que en ningún momento se buscó reproducir a los animales que permanecen bajo resguardo.

Explicó que la reproducción ocurrió de manera natural durante el periodo en que los ejemplares convivieron y que, desde el nacimiento de la cría, el personal de Ecopark buscó brindarle las mejores condiciones y atención.