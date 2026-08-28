Accidentes

Muere Tigresa Blanca Nacida en Ecopark Matamoros tras Sufrir un Accidente

La cría sufrió graves lesiones después de que su madre la aplastara accidentalmente en la cabeza.

Muere Tigresa Blanca Nacida en Ecopark Matamoros tras Sufrir un AccidenteMuere Tigresa Blanca Nacida en Matamoros. Foto: Jesus Elias Ibarra Rodriguez

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Sola, la tigresa blanca de Ecopark Matamoros, no sobrevivió a las lesiones tras un accidente con su madre.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+