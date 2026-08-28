Accidentes

Reportan Explosión de Polvorín en Zumpango: Paramédicos Atienden a 6 Personas

Autoridades de Protección Civil pidieron a la población permitir el libre paso de las unidades de emergencia

Explosión en ZumpangoExplosión en Zumpango, Edomex. Foto: Facebook @Shyno VR

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