Reportan Explosión de Polvorín en Zumpango: Paramédicos Atienden a 6 Personas

Cuerpos de emergencia atienden un accidente en en la comunidad de San Pedro de la Laguna, en el municipio mexiquense de Zumpango, donde se informó de la explosión de un polvorín.

Mediante redes sociales, Protección Civil del Estado de México confirmó que se trata de un polvorín y exhortó a población a evitar la zona y permitir el libre paso de las unidades de emergencia.

Elementos del Cuerpo de Bomberos de Zumpango acudieron de manera inmediata al lugar, donde atendieron y sofocaron un incendio registrado en la zona de polvorines.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Explota Polvorín en San Pedro de la Laguna en Zumpango, Edomex

Seis personas han sido atendidas por paramédicos en el lugar de los hechos, todos por crisis nerviosa, por lo que hasta el momento no se ha requerido de traslados a hospitales.

Por su parte, el Instituto Mexicano del Seguro Social informó que se activaron de manera inmediata protocolos de atención médica y respuesta hospitalaria para recibir a pacientes que pudieran llegar a las instalaciones.

La Guardia Civil de Zumpango permanece en el lugar realizando labores de resguardo y seguridad.

Con información de N+