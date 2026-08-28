Conductora Choca, Vuelca y se Impacta contra Fachada de un Negocio en Veracruz

En el fraccionamiento Jardines de Virginia, en el municipio de Boca del Río, específicamente la avenida que lleva el mismo nombre, Jardines de Virginia, un establecimiento comercial resultó con daños severos, después de que durante la madrugada de este viernes, se registró un accidente vehicular que concluyo con automóvil volcado.

Según los primeros reportes señalan que una mujer que conducía sobre la avenida donde habría perdido el control, lo que ocasionó que subiera al camellón, lugar en el que dejó parte de la salpicadera de automóvil.

Al cruzar y chocar contra la banqueta habría volcado para terminar contra la fachada de un negocio del lugar derribando la cortina de acero del establecimiento.

Según los datos recabados indican que tres personas resultaron lesionados por este accidente, la versión que se dio a conocer en el lugar es que venía saliendo de uno de los restaurantes cercanos, se desconoce por qué pudo haber excedido la velocidad, y que le ocasionó perder el control.

Autoridades tomaron conocimiento y brindaron atención a los lesionados. La circulación se vio afectada mientras se realizaron las maniobras para realizar el retiro de las unidades siniestradas.