Accidentes

Conductora Choca, Vuelca y se Impacta contra Fachada de un Negocio en Veracruz

Una automovilista perdió el control de su unidad, saltó el camellón para colisionar y terminó volcada casi dentro de un local comercial.

choque en Boca del río deja saldo de tres personas lesionada y daños materiales cuantiososchoque en Boca del río deja saldo de tres personas lesionada y daños materiales cuantiosos. Foto: Franco Cardel

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Durante la madrugada un auto volcó y se estrelló en Boca del Río, dañando la infraestructura de un local comercial. Se reportan tres personas heridas.

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