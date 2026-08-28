Suspensión de Líneas Terminación 1: Este Día Pierdes Servicios si no Registras tu Celular

El registro de las líneas de celular es obligatorio en México y forma parte de la medida para combatir delitos como la extorsión y fraude.

Para los números cuyo último dígito es 1, el plazo para completar el registro está por concluir. De acuerdo con la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CTR), los usuarios tienen hasta el 31 de agosto de 2026 para realizar el procedimiento.

Las personas que no realicen la vinculación de su línea dentro del periodo establecido tendrán una suspensión gradual del servicio. La CTR contempla que esta medida se aplique dentro de las 72 horas posteriores al vencimiento del plazo correspondiente a cada número, determinado según su último dígito.

En el caso de las líneas cuyo número termina en 1, si el trámite no se realiza, la suspensión del servicio ocurrirá el 3 de septiembre de 2026.

Cabe señalar que José Antonio Peña Merino, titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, informó que el proceso es llevado a cabo directamente por las empresas de telefonía y que la información proporcionada por los usuarios sirve para establecer la vinculación entre la persona y su número celular.

Uno de los puntos aclarados por las autoridades es que la información proporcionada durante el registro no será almacenada directamente por el Gobierno.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo explicó que los datos permanecen bajo resguardo de las empresas que ofrecen el servicio de telefonía. En caso de una investigación relacionada con algún delito, las instituciones de seguridad pueden solicitar información adicional a las compañías telefónicas conforme a los procedimientos correspondientes.

El objetivo es contar con elementos que permitan identificar a los responsables cuando una línea telefónica sea utilizada para cometer delitos.

FBPT