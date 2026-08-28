Sociedad

Suspensión de Líneas Terminación 1: Este Día Pierdes Servicios si no Registras tu Celular

Los usuarios que todavía no hayan vinculado su número deberán realizar el trámite antes de que concluya el plazo establecido para poder hacer llamadas y usar datos móviles

Uso de celular en MéxicoUna mujer usa su celular mientras va en el transporte público. Foto: N+

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Los usuarios con terminación 1 deben registrar su celular antes del 31 de agosto de 2026.

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