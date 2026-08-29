CDMX, Bajo Alerta Por Tormenta y Lluvias Intensas Este Sábado

Las fuertes lluvias seguirán en la Ciudad de México, mientras se desarrollan canales de baja presión y se registra el ingreso de humedad del océano Pacífico hacia el centro del país, según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

De acuerdo con el pronóstico del estado del tiempo para este sábado, se prevén precipitaciones puntuales muy fuertes en Puebla (sureste), lluvias puntuales fuertes en el Estado de México (oeste, centro y este), Ciudad de México y Morelos, así como intervalos de chubascos en Querétaro, Hidalgo y Tlaxcala, todas acompañadas de descargas eléctricas.

Para la capital del país, se pronosticó cielo nublado, ambiente templado con probabilidad de lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm en 24 horas), las cuales podrían acompañarse con descargas eléctricas y posible caída de granizo.

De acuerdo con el pronóstico por alcaldía, se espera que las tormentas azoten los 16 territorios durante la tarde. Se prevén temperaturas mínimas de 9 °C (Tlalpan) y máximas de 24°C (Coyoacán e Iztapalapa).

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Durante la víspera, la lluvia acumuló 7 millones 387 mil 37 metros cúbicos de agua, de acuerdo con la Secretaría de Gestión Integral del Agua (SEGIAGUA), con corte a las 19:30 horas del 28 de agosto.

Para dimensionar el volumen, esa cantidad de agua sería suficiente para cubrir toda la superficie del Zócalo capitalino con una columna de aproximadamente 156 metros de altura, equivalente a un edificio de unos 50 pisos.

El Pronóstico Meteorológico General indica que, para este sábado, el monzón mexicano sobre el noroeste del país, canales de baja presión al interior de la República Mexicana, una vaguada en niveles altos de la atmósfera, inestabilidad atmosférica y la onda tropical número 33 sobre el sur del territorio nacional, propiciarán chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes con descargas eléctricas en el noroeste, norte, noreste, sur y sureste de México, además de la península de Yucatán; y con posible caída de granizo en el occidente y centro del país, incluido el Valle de México.

No obstante, una circulación anticiclónica mantendrá el ambiente caluroso a muy caluroso en el norte del territorio mexicano, litoral del Pacífico, golfo de México y en la península de Yucatán.