Pronóstico del tiempo

CDMX, Bajo Alerta Por Tormenta y Lluvias Intensas Este Sábado

Se pronostica cielo nublado, con probabilidad de precipitaciones que podrían acompañarse de descargas eléctricas y posible caída de granizo.

Lluvias en CDMXFoto: Cuartoscuro | Ilustrativa
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