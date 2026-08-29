Choca Automóvil con Muro de Contención en Periférico de Puebla; Hay un Muerto

El conductor de un vehículo compacto murió luego de chocar su unidad contra el muro de contención sobre el Periférico Ecológico a la altura de la capital poblana.

El accidente vial ocurrió frente al fraccionamiento Los Héroes, lugar al que llegaron los cuerpos de emergencias para retirar la unidad y atender a la víctima, confirmando que ya no contaba con signos vitales.

Elementos de Proximidad Vial llegaron al lugar de los hechos para acordonar la zona, mientras que personal del Servicio Médico Forense (SEMEFO) se encargó del levantamiento de cuerpo.

Tras retirar la unidad siniestrada y realizar la mitigación de riesgos, la circulación vehicular del Periférico Ecológico quedó reabierta la mañana de este sábado 29 de agosto de 2026.

El pasado 28 de agosto conductor de un tractocamión perdió el control de la unidad mientras transitaba por el Libramiento a Tlaxcala, misma que terminó volcada sobre la carpeta asfáltica provocando el cierre de la circulación vehicular.

El accidente vial ocurrió sobre el kilómetro 121 a la altura de la ciudad de Puebla, movilizando a personal de Protección Civil Municipal para atender al operador del vehículo pesado, mismo que resultó ileso.

Fueron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la capital poblana quienes llegaron al lugar de los hechos para acordonar la zona y realizar el control de riesgos por derrame de aceite y diésel.

Con información de N+

GMAZ