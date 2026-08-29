Accidentes

Choca Automóvil con Muro de Contención en Periférico de Puebla; Hay un Muerto

El conductor del vehículo compacto falleció luego de chocar su unidad contra la barrera que divide los carriles frente al fraccionamiento Los Héroes.

Accidente Choque Automóvil Muro de Contención Muerto Periférico Ecológico PueblaMuere Conductor de Automóvil durante Accidente en Periférico Ecológico de Puebla. Foto: Facebook Las Breves de Cholula

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Accidente en Puebla: un vehículo se estrella contra la barrera del Periférico. Infórmate sobre las acciones de emergencia.

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