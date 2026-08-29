Hallan Hombre Sin Vida y Maniatado en la Colonia Fronteriza Baja de Ciudad Juárez

Un hombre fue localizado sin vida y maniatado en calles de la colonia Fronteriza Baja, en Ciudad Juárez.

El hallazgo ocurrió en el cruce de las calles Mariano Escobedo e Isla Jazou, donde la víctima fue encontrada recostada y con huellas de violencia.

Tras realizar una inspección en el lugar, se confirmó que el hombre ya no contaba con signos vitales.

La zona fue asegurada por las autoridades, quienes iniciaron con las diligencias correspondientes para establecer qué ocurrió.

Hasta el momento, las causas del fallecimiento se encuentran por determinarse y las autoridades no han establecido cómo fueron provocadas las lesiones que presentaba la víctima.

De acuerdo con la información proporcionada en el lugar, no se localizaron casquillos percutidos en la escena.

Las autoridades continuaron con las investigaciones para esclarecer el hecho y determinar las circunstancias en las que murió el hombre.