Homicidios

Hallan Hombre Sin Vida y Maniatado en la Colonia Fronteriza Baja de Ciudad Juárez

Autoridades acudieron al cruce de Mariano Escobedo e Isla Jazou; el cuerpo presentaba signos de violencia y no había casquillos.

las causas del fallecimiento se encuentran por determinarseLas causas del fallecimiento se encuentran por determinarse. Foto: N+

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Encuentran a un hombre sin vida y maniatado en la colonia Fronteriza Baja de Ciudad Juárez. La víctima presentaba signos de violencia. Autoridades investigan el caso.

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