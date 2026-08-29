Seguridad

Vitolias, Ozz y La Brissa, entre el Elenco del Ring Incendiado en Hermosillo

Los organizadores del evento 'Noche Suprema' calificaron el fuego en el Centro de Usos Múltiples como 'actos vandálicos'.

VitoliasEl creador de contenido, Vitolias, participaría en el evento "Noche Suprema". Foto: Instagram
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