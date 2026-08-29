Vitolias, Ozz y La Brissa, entre el Elenco del Ring Incendiado en Hermosillo
Los organizadores del evento 'Noche Suprema' calificaron el fuego en el Centro de Usos Múltiples como 'actos vandálicos'.
Los organizadores del evento 'Noche Suprema' calificaron el fuego en el Centro de Usos Múltiples como 'actos vandálicos'.
El espectáculo "Noche Suprema" prometía una noche de entretenimiento y diversión que se vio suspendida debido al incendio del ring. Tratando de emular a los eventos que han ganado popularidad en plataformas digitales internacionales, su cartelera reunía a creadores de contenido como Vitolias, Ozz y Las Aventuras del Potro, pero también al acto musical La Brissa.
Durante la noche del viernes, la instalación de lo que sería el escenario de los enfrentamientos ardió en llamas. Tanto las autoridades como los organizadores calificaron este hecho como "actos vandálicos".
La autoridad señaló que, aunque el promotor contaba con permisos de Protección Civil emitidos por el Ayuntamiento de Hermosillo, no garantizó las medidas de seguridad que estaba obligado a proporcionar. Por ello, el evento fue suspendido hasta nuevo aviso.
El espectáculo de box entre 'influencers' estaba programado para llevarse a cabo este sábado 29 de agosto en el Centro de Usos Múltiples (CUM) de Hermosillo.
El contenido compartido por algunos de los creadores como Vitolias u Ozz está enfocado en estilo de vida y comedia. El primero inició sus publicaciones con contenido grabado junto a Markitos Toys, quien ha estado en el centro de la polémica luego de que algunos de sus familiares han sido blanco de ataques.
Entre los participantes que cuentan con mayor popularidad en redes sociales también están Daniel Borjas, quien tiene 7.6 millones de seguidores en TikTok y 1.9 millones de seguidores en Instagram; así como César Manríquez, 'El Chats', que suma 1.2 millones de seguidores en la red social de ByteDance y 988 mil en la plataforma de Meta.
La Mesa Estatal de Seguridad del Estado precisó que los actos vandálicos estuvieron dirigidos a la producción y organización del evento y no a los espacios públicos ni a las personas usuarias de los mismos.
Además, aseveró que no se reportan personas lesionadas por estos hechos. Afirmó, asimismo, que realizan las acciones correspondientes para identificar y detener a los transgresores de la ley.