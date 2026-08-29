Vitolias, Ozz y La Brissa, entre el Elenco del Ring Incendiado en Hermosillo

El espectáculo "Noche Suprema" prometía una noche de entretenimiento y diversión que se vio suspendida debido al incendio del ring. Tratando de emular a los eventos que han ganado popularidad en plataformas digitales internacionales, su cartelera reunía a creadores de contenido como Vitolias, Ozz y Las Aventuras del Potro, pero también al acto musical La Brissa.

Durante la noche del viernes, la instalación de lo que sería el escenario de los enfrentamientos ardió en llamas. Tanto las autoridades como los organizadores calificaron este hecho como "actos vandálicos".

La autoridad señaló que, aunque el promotor contaba con permisos de Protección Civil emitidos por el Ayuntamiento de Hermosillo, no garantizó las medidas de seguridad que estaba obligado a proporcionar. Por ello, el evento fue suspendido hasta nuevo aviso.

El espectáculo de box entre 'influencers' estaba programado para llevarse a cabo este sábado 29 de agosto en el Centro de Usos Múltiples (CUM) de Hermosillo.