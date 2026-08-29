Tatuador es Asesinado a Balazos en su Taller en Silao, Guanajuato

Un reconocido tatuador, originario de Silao, fue asesinado a balazos dentro de su taller por hombres armados que tras lograr su objetivo se dieron a la fuga por la calle Arenal.

De acuerdo al parte informativo de las autoridades de Silao, los hechos ocurrieron minutos después de las ocho de la noche, cuando vecinos de la zona afirmaron escuchar varias detonaciones por arma de fuego y llamaron los números de emergencia para reportar lo ocurrido, siendo policías municipales los primeros en arribar al lugar de ataque.

Al llegar, de inmediato vieron al interior de un taller de tatuajes que se encontraba una persona gravemente herida, por lo que no dudaron en pedir el apoyo de paramédicos de la zona.

Al estar en el lugar, los rescatistas de inmediato brindaron atención médica al lesionado, quien desafortunadamente ya no contaba con vida debido a las heridas causadas por los impactos de arma de fuego.

La víctima fue identificada como José Luis Cuéllar, conocido como ‘Luis Letras, quien tenía varios años dedicándose a la profesión de tatuador.