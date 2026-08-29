Seguridad

Tatuador es Asesinado a Balazos en su Taller en Silao, Guanajuato

La víctima acababa de ganar el primer lugar de un concurso de tatuajes en una Expo Tatto en Colombia

La zona fue resguardada.Foto: N+

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Asesinan a balazos al reconocido tatuador 'Luis Letras' en su taller en Silao, Guanajuato. Acababa de ganar un concurso en Colombia.

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