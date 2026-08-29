Seguridad

Detienen a Hombre por Rociar Gasolina a su Pareja e Hijo en Jalisco

El agresor fue señalado de parricidio y feminicidio en San Gaspar, Tonalá.

Detienen a hombre señalado de agredir a su pareja e hijoEL hombre es señalado de tentativa de parricidio y feminicidio. Foto: N+

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Sergio Ulises 'N' detenido por tentativa de feminicidio y parricidio tras agredir a su pareja e hijo

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