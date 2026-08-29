Detienen a Hombre por Rociar Gasolina a su Pareja e Hijo en Jalisco

Sergio Ulises ‘N’ fue detenido en la colonia Belisario Domínguez, en Guadalajara, tras

Sergio Ulises ‘N’ fue detenido en la colonia Belisario Domínguez, en Guadalajara, tras una orden de aprehensión en su contra por su presunta participación en los delitos de tentativa de feminicidio y tentativa de parricidio.

De acuerdo con las investigaciones, el pasado 30 de mayo, cerca de la medianoche, el señalado inició una discusión con su pareja y, presuntamente la golpeó y lesionó con un cuchillo. Su hijo adolescente intentó defenderla, pero también resultó herido.

Posteriormente, Ulises roció gasolina sobre ambas víctimas, al parecer con la intención de prenderles fuego. Sin embargo, vecinos alertaron a las autoridades y el masculino logró escapar del domicilio de la colonia San Gaspar, ubicada en Tonalá.

Tras recibir atención médica, las víctimas denunciaron los hechos. Con base en las investigaciones y los peritajes realizados, un juez giró una orden de aprehensión contra Sergio Ulises ‘N’.

El hombre quedó a disposición de un juzgado, donde continuará su proceso legal.