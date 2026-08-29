Desaparecidos

Buscan a los Hermanos Porfirio, Federico y José, Desaparecidos en Zapopan

Los tres hombres fueron vistos por última vez los días 21 y 22 de agosto en la colonia San Juan de Ocotán; familiares y amigos continúan con su búsqueda

Familiares buscan a hermanos desaparecidosTres hermanos se encuentran desaparecidos. Foto: Sely Ramos

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Desaparecidos en Zapopan: Porfirio, Federico y José Hernández Carrillo fueron vistos por última vez en San Juan de Ocotán

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