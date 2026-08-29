Buscan a los Hermanos Porfirio, Federico y José, Desaparecidos en Zapopan

Familiares y autoridades activaron acciones de búsqueda para localizar a Porfirio, Federico y José Hernández Carrillo, tres hermanos desaparecidos.
Los hombres fueron vistos por última vez los días 21 y 22 de agosto en la colonia San Juan de Ocotán, en Zapopan, Jalisco. Hasta ahora, no existe información sobre su paradero.
Familiares y amigos continúan con la búsqueda para localizarlos con vida, ya que desde los días de su desaparición no han obtenido algún indicio o pista que pueda conducirlos a su paradero.
Federico Hernández Carrillo, de 38 años, vestía una camisa polo negra, una chamarra negra con rayas blancas y un short; José Eduardo, de 34 años, llevaba un short gris con líneas laterales en color amarillo, tenis y una mochila camuflajeada en color verde; Porfirio, de 44 años, vestía una playera oscura con pantalón de mezclilla y una mochila negra.
Datos del Registro Estatal de Personas Desaparecidas revelan que, hasta el 31 de julio de 2026, en Jalisco han desaparecido 489 personas, de las cuales 70 son mujeres y 419 son hombres.