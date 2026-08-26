Viga de Acero Golpea a 3 Vehículos y 1 Camión de la Ruta 632-B en Zapopan

Una camioneta que cargaba con una viga de acero golpeó a tres vehículos particulares y un camión del transporte público de la ruta 632-B, sobre la avenida Patria, en la colonia Universitaria, del municipio de Zapopan.

Los hechos ocurrieron cuando la camioneta dio marcha cerca de una obra en construcción, motivo por el cual se presume que estaba trasladando la viga de acero.

Al ir circulando sobre la avenida, otros tres automóviles que iban en dirección a la Av. Vallarta, fueron impactados por la viga de acero, de igual manera, el camión del transporte público terminó afectado.

Pese a que no se reportaron personas lesionadas, uno de los automóviles particulares se llevó la peor parte del accidente, ya que la parte delantera a la altura del parabrisas terminó destruida.

Debido a este incidente, fueron cerrados tres carriles, por lo que las autoridades habilitaron un carril en contraflujo, es decir, para operar hacia dos direcciones diferentes para afectar el tráfico vehicular lo menos posible.