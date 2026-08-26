Accidentes

Viga de Acero Golpea a 3 Vehículos y 1 Camión de la Ruta 632-B en Zapopan

Una camioneta que cargaba con un poste, afectó a otros tres automóviles y a una unidad del transporte público en la colonia Universitaria

Carro afectadoUna viga de acero golpeó 3 vehículos y 1 camión del transporte público en Zapopan. Foto: N+

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Accidente en Zapopan: una viga de acero golpea 3 autos y un camión en la ruta 632-B. No hay heridos.

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