Identifican a Mujer Hallada Muerta en Nogales; Estaba Reportada como Desaparecida

La mujer que fue hallada sin vida en un terreno de la colonia Felipe Carrillo Puerto del municipio de Nogales, fue identificada oficialmente por sus familiares.

Se trata de Miriam Almeida Sánchez, de 47 años, quien había sido reportada como desaparecida desde principios de agosto en Camerino Z. Mendoza cuando salió a comprar insumos para su negocio de venta de comida.

Su cuerpo fue encontrado en avanzado estado de descomposición, luego de que vecinos alertaran por fuertes olores fétidos en la zona.

El cuerpo fue llevado al Centro de Identificación Genética Forense de la Fiscalía General del Estado de Veracruz, ubicado en la Localidad Los Colorines, en el municipio de Nogales, donde permaneció varios días, y especialistas realizaron pruebas de ADN para establecer plenamente la identidad.

La Fiscalía General del Estado de Veracruz continúa con las investigaciones para esclarecer las circunstancias de su muerte y determinar responsabilidades.

Previo a su localización sin vida, su familia y amigos salieron a las calles en Camerino Z. Mendoza para realizar difusión de la ficha de localización, y su mamá repartió volantes a las personas que encontraba en su camino.

Ese día realizaron una breve manifestación y tras tener diálogo con las autoridades municipales, se retiraron.