Homicidios

Identifican a Mujer Hallada Muerta en Nogales; Estaba Reportada como Desaparecida

Se trató de Miriam, quien fue localizada en un terreno de la colonia Felipe Carrillo Puerto. Los vecinos alertaron por fuertes olores fétidos.

Mujer reportada desaparecida es hallada muerta en NogalesEl cuerpo fue Miriam fue encontrado en avanzado estado de descomposición. Foto: Comisión Estatal de Búsqueda

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Identifican a Miriam Almeida, desaparecida encontrada sin vida en Nogales. La Fiscalía sigue investigando. Vecinos reportaron olores fétidos en la zona.

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